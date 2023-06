„HopfenbirnBräu“ neues Mitglied der Moststraße

Mit ersten kleinen Brauversuchen startete das „HopfenbirnBräu“ im Keller. „Die Biere waren durchaus gut, der Aufwand für die geringe Menge jedoch zu hoch“, blickt Dieter Zeilinger zurück. Daher entschloss er sich, Schritt für Schritt die Brauanlage zu vergrößern.

Der Schritt zur gewerblichen Produktion und Vermarktung mit möglichst geringem Startkapital verlangte ein gut durchdachtes Konzept. Laufend konnten neue technisch geschickte Bierfreunde von der Idee begeistert werden und die Lösung entstand wie von selbst. „Wir haben verschiedenste Gerätschaften von Milchbauern, Winzern, Mostherstellern und Molkereien angeschafft, restauriert und zur Verwendung für die Bierherstellung umfunktioniert“, erzählt er über die Gründung im Jahr 2020.

Aus „Salzhaus“ wurde das Brauhaus

Das Bierbrauen erfolgt nach wie vor größtenteils händisch. Das Brauhaus mit der kleinen Sonnenterrasse befindet sich im alten „Salzhaus“ in Oed-Öhling. „Einmal im Monat brauen wir 350 Liter Bier und schenken es zwischen April und Oktober jeden Freitag ab 16 Uhr und in der kalten Jahreszeit jeden zweiten Freitag ab 16 Uhr im Braustüberl aus. Nach telefonischer Vereinbarung bieten wir aber auch individuell geführte Verkostungen an“, sagen Dieter und Cornelia Zeilinger über die Öffnungszeiten.

Neben den drei Hauptsorten Märzenbier, Wiener Lager und India Pale Ale wird saisonal auch das Golden Ale, das Emmer- und das Birnenbier produziert. Neben Eigenprodukten werden je nach Saison und Verfügbarkeit auch Bierspezialitäten anderer regionaler, nationaler und internationaler Brauereien angeboten.

Um die Region zu ehren, wurde das „Birnenbier“ kreiert. Durch Kalthopfung mit der Hopfensorte „El Dorado“ und der gleichzeitigen Beigabe von frischem Birnensaft aus der Region erlebt das Bier eine zweite Gärphase und eignet sich so den Geschmack des Mostviertels an. Diese Philosophie zeigt sich auch im Logo der Brauerei und im Commitment einer Mitgliedschaft bei der Moststraße.

„Das Team rund um das 'HopfenbirnBräu' bringt den Geschmack des Mostviertels mit Leidenschaft und Begeisterung in eine Flasche und schenkt den Gästen ein genussreiches Erlebnis. Das ist, was wir an der Moststraße brauchen und wollen. Ein herzliches Willkommen an der Moststraße!“, freut sich Obfrau Michaela Hinterholzer über den Neuzugang.