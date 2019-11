Aktuell bereitet die CWS Workwear GmbH Produkte für den österreichischen Markt an drei Standorten auf: Amstetten, Bratislava (Slowakei) und Cakovec (Kroatien). Um Berufskleidungskunden aus dem österreichischen Markt aus einer Hand zu bedienen, soll zukünftig die Bearbeitung aller Workwear-Produkte an einem Standort zusammengeführt werden. "Wir wollen zentrale Standards etablieren und dafür ist die Verlagerung des Waschbetriebs von Amstetten nach Bratislava unumgänglich", begründet Matthias Hellwig, Director Operations Workwear der CWS Gruppe, die Entscheidung.

Von der Slowakei aus lasse sich vor allem auch der Wiener Raum (die Entfernung zwischen Wien und Bratislava beträgt nur knapp 80 Kilometer), der für die CWS eine attraktive Wachstumsregion sei, optimal betreuen. Kosten- und Lohnstrukturen spielten bei der Entscheidung zwar auch eine Rolle, seien aber nicht der vorrangige Beweggrund.

Kundenbetreuung und Servicelogistik bleibt in Amstetten bestehen

Die CWS will nach wie vor aber auch in ganz Niederösterreich und darüber hinaus ihre Dienste anbieten. Auch aus diesem Grund wird das Depot für Servicelogistik (Fuhrpark, Lager) sowie die Kundenbetreuung in Amstetten bestehen bleiben. Den längeren Transportweg der Wäsche aus der Region nach Bratislava und retour nimmt man in Kauf.

Man sei sich bewusst, dass der Schritt für die betroffenen Mitarbeiter schmerzlich sei, räumt Hellwig ein. "Aber wir bemühen uns, ihn möglichst sozialverträglich abzufedern und erarbeiten deshalb gemeinsam mit dem Betriebsrat frühzeitig einen entsprechenden Sozialplan."

Betriebsrätin Gisela Zipfinger hat von der geplanten Schließung der Wäscherei auch erst am Nachmittag erfahren und ist natürlich sehr betroffen. "Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir können jetzt nur versuchen, gemeinsam mit Gewerkschaft und Arbeiterkammer einen anständigen Sozialplan zu erreichen. Viele der Mitarbeiterinnen sind zwischen 45 und 50 Jahre", sagt sie.

Zum Unternehmen:

Die CWS Workwear Österreich GmbH ist eine Gesellschaft der Unternehmensgruppe CWS-boco International GmbH, (die 2017 mit dem vormaligen Betreiber der Wäscherei in Amstetten, Rentokil-Initial ein Joint-Venture gestartet hat). Das CWS Angebot der internationalen Gruppe gliedert sich in innovative Mietlösungen aus den Bereichen Hygiene, Matten, Berufskleidung, Brandschutz, Reinraum sowie Gesundheit und Pflege. Seit April 2019 treten alle Leistungsbereiche des Unternehmens als ganzheitlicher Systemanbieter unter dem Namen CWS auf.