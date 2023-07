10 Jahre Landarztpraxis

„Wo zwei Menschen sich authentisch begegnen, findet Heilung statt!“, ist der Religionsphilosoph Martin Buber überzeugt. Dieser Devise hat sich seit 10 Jahren voll und ganz auch die Wolfsbacher Haus- und Familienärztin Brigitte Panholzer verschrieben, sind ihr doch im Zusammenwirken mit ihrem Ordinationsteam rund um Ehemann Hans-Peter der persönliche Kontakt und die individuelle Betreuung in einem zeitgemäßen Arbeitsumfeld besonders wichtig. Die Aufenthalte in der Ordination sollen von Kindern wie Eltern oder auch älteren Patienten möglichst angenehm empfunden werden, ist die engagierte Medizinerin doch stets mit viel Kompetenz, Freude und Geduld um alle gleichermaßen bemüht. Aber auch die gute Kooperation mit Hilfsorganisationen und Therapeuten zeichnet sie aus, zudem bietet sie im BodyMedCenter präventive gesundheitsfördernde Intensivkurse an. Das alles weiß nicht nur ihre Patientenklientel überaus zu schätzen, sondern wurde zuletzt auch von Bürgermeister Josef Unterberger und Pfarrer Abt Petrus Pilsinger entsprechend gewürdigt, die sie in einer kurzen Ordinationspause überraschten und ihr für ihr allgemein anerkanntes erfolgreiches Wirken herzlich dankten.