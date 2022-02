Valentinsgruß an Feuerwehrfrauen im Bezirk Amstetten

"Frauen sind heutzutage ein wichtiger und fixer Bestandteil in den Feuerwehren", betont das Bezirksfeuerwehrkommando. 514 Frauen engagieren sich im Bezirk Amstetten: in der Jugendfeuerwehr, bei den Aktiven oder in der Reserve.

"Ihre Aufgaben sind vielfältig und oft unverzichtbar", unterstreichen Katzengruber und Fuchsberger. Frauen übernehmen Tätigkeiten in der Verwaltung, sind in der Kinder- und Jugendfeuerwehr aktiv und sind als Atemschutzträgerinnen bei Einsätzen "an vorderster Front".

Auch bei Feuerwehrleistungsbewerben oder beim Absolvieren von Leistungsabzeichen glänzen sie häufig mit Erfolgen. Der Valentinstag sei ein guter Anlass, den 514 Feuerwehrfrauen für ihr Wirken zu danken. Und Katzengruber und Fuchsberger ermutigen interessierte Mädchen und Frauen, sich einen Beitritt "zur Faszination Feuerwehr" zu überlegen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden