Musicalsommer Amstetten: Dreamteam für das Musical Jersey Boys

Balga, der bei Jersey Boys Regie führen wird, konnte mit Charles Kreische seinen favorisierten Darsteller für die Rolle des Frankie Valli gewinnen. Derzeit steht Kreische noch als Quasimodo im Glöckner von Notre Dame im Wiener Ronacher auf der Bühne. Nicht minder qualifiziert sind die restlichen drei der Four Seasons: „Fin Holzwart und Alexander Auler kennen die Fans des Musical Sommer Amstetten noch vom Vorjahr, da sie als Kenickie und Danny in Grease begeistert haben. Und mit Lukas Mayer komplettiert ein talentierter Youngster die vier Hauptdarsteller“, sagt Balga.

Mit Nicolas Tenerani, David Rodriguez-Yanez und Livia Wrede neben Alexander Auler und Fin Holzwart finden sich in der Castliste noch ein paar weitere Namen mit Amstettner Vergangenheit. Nicolas Tenerani war bereits in der Rocky Horror Shwo (2019) als Eddie bzw. Dr. Everett Scott zu bewundern, während man David Rodriguez-Yanez in Saturday Night Fever (2015) sowie in Hair (2017) sehen konnte. Für Livia Wrede wird Jersey Boys bereits die fünfte Amstetten-Produktion sein. Sie ist dem Amstettner Publikum noch in bester Erinnerung als Marty in der Vorjahresproduktion Grease, als Columbia in der Rocky Horror Show (2019), sie war in Hair (2017) und als Wendy Jo in Footlose 2016.

Auch Produzent Christoph Heigl freut sich, dass die Darstellerverhandlungen nun endlich abgeschlossen sind. „Das ist immer eine intensive Zeit für uns, weil die Wunschdarsteller oft über halb Europa verteilt arbeiten – und das macht die Kommunikation nicht immer einfach. Trotzdem ist es uns gelungen, eine mit 13 Köpfen sehr kleine, aber dafür umso feinere Truppe zusammenzustellen. Ich freue mich schon, die zahlreichen musikalischen Leckerbissen wie ,Oh What A Night´ endlich auf der Bühne der Pölz-Halle zu hören!“

Premiere feiert die deutschsprachige Erstaufführung von Jersey Boys am 19. Juli in der Johann-Pölz-Halle Amstetten. Gespielt wird bis einschließlich 12. August. Die Karten können – persönlich oder telefonisch – im Kultur- & Tourismusbüro Amstetten (Rathaushof) erworben werden oder online auf der Website www.musicalsommeramstetten.at.

