Dauerregen 35 Feuerwehren im Bezirk Amstetten im Hochwassereinsatz . Mit Stand 12 Uhr waren 35 Feuerwehren seit den Nachtstunden im Bezirk Amstetten im Hochwassereinsatz. Permanent müssen Einsätze abgearbeitet werden. Meistens werden Keller ausgepumpt, Straßen abgesperrt und Objekte geschützt. Außerdem werden die Rückhaltebecken kontrolliert und neuralgische Punkte abgefahren. In Opponitz kam es zu einem Hangrutsch, die B31 wurde gesperrt, die Feuerwehr ist dort im Einsatz. Ähnlich gilt für den Finkengraben, wo die FF St. Georgen in der Klaus werkt.

Aschbach hat mit Überflutungen der Unterführungen zu kämpfen, die Feuerwehren sind dort deswegen gefordert. In der Früh trat die Url über die Ufer. Bei der Messstelle in Krenstetten beträgt die Durchflussmenge normalerweise 3 Kubikmeter in der Sekunde, in der Früh waren es hundert Kubikmeter. Der Wasserstand stieg von 1,60 auf 4,20 Meter. Auch die B122 ist überflutet und musste gesperrt werden. Auch zwei Häuser sind überflutet.“Im Gegensatz zu einem Starkregenereignis wo das Wasser ganz schnell kommt, konnten wir diesmal die Lage gut einschätzen und die Leute auch vorwarnen. Die Feuerwehr hat auch viele Sandsäcke gelegt und damit das Gröbste verhindert“, sagt Bürgermeister Martin Schlöglhofer.

Michael Katzengruber, Hochwasser-Einsatzleiter der FF Euratsfeld, berichtet: „Wir haben bei einem Sägewerk das Wohnhaus geschützt. Das Sägewerk selbst ist zwar unter Wasser, aber mit minimalem Schaden. 25 Mann standen im Einsatz.“ Weiters wurden Kontrollen und Auspumparbeiten durchgeführt.

In Haag wurden die Feuerwehren Pinnersdorf, Haindorf und Haag zu einer Menschenrettung gerufen. Ein Pkw-Lenker konnte in der Früh aufgrund des Wassers in einer Unterführung nicht mehr weiterfahren. „Es bestand keine Lebensgefahr für die Person, aber er konnte sich selbst nicht mehr aus dem Auto befreien“, berichtet der Haager Kommandant Andreas Zöchlinger. Die Einsatzkräfte schoben den Pkw aus der Unterführung und schleppten es anschließend ab.

In Amstetten musste die Feuerwehr beim Gasthaus Hilmbauer in Waidahammer einen kleinen provisorischen Schutzwall aufbauen. „Dort ist ja eine Hochwasserschutz gerade in Bau und hat auch schon ein wenig Wirkung gezeigt“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. Da die Pegelstände der Bäche wieder sinken hofft er, dass das Schlimmste überstanden ist. In Preinsbach wurden eine paar Felder überflutet. Beim Mühlbach wurden die Schleusen zur Ybbs geöffnet, sodass sein Wasser in den Fluss abfließen kann.

In Seitenstetten hat sich das Rückhaltebecken ein weiteres Mal bewährt. „Um 5 Uhr morgens erreicht das Wasser der Treffling dort einen Stand von fünf Metern. Von den Bauhofmitarbeitern wurde umgehend der mobile Hochwasserschutz aktiviert. Aktuell ist der Pegelstand rückläufig“, berichtet Bürgermeister Johann Spreitzer.

