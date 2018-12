In § 8 des Apothekengesetzes ist geregelt, dass die Betriebszeiten von Apotheken in einem Ort einheitlich sein müssen. Es liegt an den Betreibern, sich darauf zu einigen, wobei die Apothekerkammer aber ein Mitspracherecht hat. Eine Änderung ist wiederum nur einvernehmlich möglich.

In Amstetten dauert die Mittagspause derzeit von 12 bis 14.30 Uhr. Das ist den Inhabern der Elias-Apotheke viel zu lange. Schon im November hat man daher dort die Schließzeit drastisch verkürzt – von 12 bis 12.30 Uhr.

Es dauerte allerdings nicht lange, bis ein Brief der Behörde ins Haus flatterte, der das bei Strafe untersagte. Damit ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Konzessionär Peter Hartmann will ein „Schlupfloch“ im Gesetz nutzen und hat bei der Bezirkshauptmannshaft bereits den Antrag gestellt, im Rahmen eines „Bereitschaftsdienstes bei offenen Ladentüren“ doch wieder um 12.30 Uhr aufsperren zu dürfen.

Lange Mittagspause nicht mehr zeitgemäß

„Wir glauben, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, wenn in einer Stadt wie Amstetten über Mittag keine einzige Apotheke offen hat. In den zwei Wochen im November haben wir durchaus Bedarf der Kunden festgestellt. Und auf Facebook, wo wir das kommuniziert haben, erhielten wir auch viel Zuspruch“, sagt Hartmann.

Die Elias-Apotheke liegt in der Nähe der Firma Umdasch, wo gerade zur Mittagszeit Schichtwechsel ist. Hartmann ortet da potenzielle Kundschaft, „zumal wir ja auch direkt an der Straße liegen und Parkplätze vor dem Haus haben, was natürlich ideal ist.“ Der Apotheker weist auch darauf hin, dass die praktische Ärztin im Haus an mehreren Tagen mittags ordiniere. „Es wäre für die Patienten natürlich von Vorteil, wenn sie sich bei uns gleich ihre Medikamente abholen könnten.“

Mit den Bediensteten, so Hartmann, sei die kürzere Mittagspause abgesprochen. Eine halbe Stunde müsse ohnehin sein, um nicht mit dem Arbeitszeitgesetz in Konflikt zu geraten. Hartmann geht auch davon aus, dass es anfangs genügen werde, die Apotheke in der Mittagszeit mit einem Pharmazeuten und einer Fachkraft zu besetzen. „Diese beiden bewältigen in den zwei Stunden 40 bis 50 Kunden und das ist in etwa die Frequenz, die wir im November hatten“, berichtet der Apotheker.

Bezirkshauptmannstellvertreter Markus Peham bestätigt, dass ein Antrag der Apotheke auf „Bereitschaftsdienst mit offener Ladentür“, vorliege, es aber noch keine Entscheidung gäbe. Die BH hole natürlich Stellungnahmen der Kammer und der anderen Apotheker ein.

Keine Notwendigkeit für kürzere Mittagspause

Der Betreiber der Stadtapotheke, Jörg Mitterdorfer, sieht keine Notwendigkeit, die Mittagspause zu verkürzen. „Ich habe eine entsprechende Stellungnahme bei der Behörde abgegeben und die anderen Apotheker auch“, berichtet er und verweist auf den wechselnden gebührenfreien Bereitschaftsdienst der Apotheken in der Mittagspause. „Da liegt die Frequenz durchschnittlich nur bei vier Personen. Und auch aus Kundenbefragungen ist kein Bedarf an längeren Öffnungszeiten abzulesen“, sagt Mitterdorfer. Für ihn ist die längere Mittagspause auch im Sinne der Mitarbeiter, weil die Beratung der Kunden hohe Konzentration erfordere.

Derzeit haben die Amstettner Apotheken von 7.30 bis 12 und von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet.