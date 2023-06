Volksschule Preinsbach: Vorerst keine Sanierung in Sicht

Wie schon zuvor angekündigt, brachte die SPÖ den Antrag ein, einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung oder Neuerrichtung der Volksschule Preinsbacherstraße zu fassen. Dieses Projekt sei von ÖVP und Grünen derzeit erst für 2026 oder später vorgesehen. „Aus der Sicht der SPÖ besteht aber dringender Handlungsbedarf, damit früher zu beginnen, Fertigstellung sollte bis spätestens Juni 2026 sein. Im Vorfeld soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden, die klären soll, ob eine Sanierung oder eine Neuerrichtung auf einem anderen Standort sinnvoll erscheint“, erklärt Vizebürgermeister Gerhard Riegler.

SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch berichtete, dass die damalige SPÖ-Regierung schon im Jahr 2017 die Schule in der Preinsbacherstraße im mittelfristigen Finanzplan vermerkt hatte, mit Fertigstellung 2022. „Aber aufgrund des erst zwei Jahre zuvor beendeten teuren Baus der neuen Mittelschule und des beschlossenen Badumbaus sei das Projekt verschoben worden. „Denn wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber den Bürgern und den Finanzen Amstetten wahr. Ein weiteres großes Projekt herauszustampfen, koste es, was s wolle, ist nicht unser Zugang, um Amstetten zu gestalten.“ Von der schwarz-grünen Koalition sei die Volksschule nun im mittelfristigen Finanzplan vergessen worden, wobei man nicht ausschließen könne, dass es ein Projekt „in der Pipeline“ gebe, von dem die anderen Fraktionen nichts wüssten, weil der Bürgermeister sie nicht darüber informiert habe. „Vermutlich wird uns das dann nach einer Pressekonferenz im Gemeinderat präsentiert“, ätzte der SPÖ-Mandatar.

Klare Worte zur Causa fand auch Gemeinderat Christopher Hager: „Ich bin schockiert, weil alles, was die SPÖ sagt, stimmt“, erklärte er. „Einen Neubau oder die Sanierung einer Schule vier Jahre nach hinten zu schieben, ist nicht vernünftig, denn es ist in unserer Verantwortung, dass die Bildung passt und wir haben ja einen Facharbeitermangel und Abwanderung.“ Es werde viel Geld in den Hauptplatz und das Quartier A gesteckt, aber man müsse auch die Basis schaffen, dass sie später genutzt würden. „Und ich habe Stimmen aus der Schule gehört, dass man sich zum Rasenmähen bald Ziegen zulegen muss“, schildert er die Lage dramatisch.

ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter ortet Versäumnisse früherer SPÖ-Regierungen.

ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter konterte Blutsch damit, dass die SPÖ im Jahr 2017 kein einziges Gespräch mit der ÖVP über eine Sanierung der Schule geführt habe. Er hob hervor, dass es im Frühjahr bereits ein Gespräch mit der Designuniversität gegeben habe. „Wir stehen zu unserer Verantwortung, es ist uns aber auch wichtig, auf den Lehrkörper zu hören. Es geht darum, zu schauen, ob wir das Gebäude in Zukunft führen können, oder völlig von Grund auf neu denken müssen.“ Die Bildungsstadträtin und die Bildungsgemeinderätin seien bereits am Arbeiten, darum erübrige sich der Grundsatzbeschluss, sagte Brandstetter und kündigte an, dass sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthalten werde, was letztlich einer Ablehnung des Antrags gleichkommt.

Für SPÖ-Vize Riegler war das völlig unverständlich: Denn es gehe ja nur darum, prüfen zu lassen, ob am Standort eine Sanierung oder ein Neubau sinnvoll wäre. „Ich sehe kein Argument, das dagegen spricht.“

ÖVP-Bildungsstadträtin Doris Koch erklärte Gemeinderat Hager, dass man Bildung nicht mit einem Gebäude gleichsetzen dürfe. „Es ist auch möglich, in einem älteren Gebäude tolle Pädagogik zu machen. Seitens der Gemeinde versuchen wir, die Infrastruktur modern zu erhalten, zum Beispiel mit Smartboards in den Schulen.“

Blutsch erwiderte, dass weder die Bildung noch die wertvolle pädagogische Arbeit der Lehrkräfte zur Diskussion stünden. „Aber, um sie zu leisten, brauchen sie auch das notwendige Umfeld, und die Schule Preinsbacherstraße hat in den letzten ein, zwei Jahren ein enormes Platzproblem. Sie platzt aus allen Nähten.

Bürgermeister Christian Haberhauer erklärte, dass er sich bezüglich des Zustands der Schule auf die Bauabteilung verlasse und auf die Direktorin, mit der er sich regelmäßig abstimme.

SPÖ, FPÖ und Gemeinderat Hager stimmten für den Antrag der Sozialdemokraten, ÖVP und Grüne enthielten sich. Damit war er abgelehnt.