Demonstration Protest-Spaziergang gegen den geplanten Radweg am Jakobsbrunnenweg

Viele Teilnehmer des sehr friedlich verlaufenen Spaziergangs protestierten mit Schildern für die Erhaltung des Jakobsbrunnenwegs in seinem bestehenden Zustand. Foto: Thomas Lettner

S o einen Auflauf hat der sonst so ruhige und idyllische Jakobsbrunnenweg in seiner 200 Jahre alten Geschichte wohl noch nie erlebt. Über 100 Menschen versammelten sich gestern am Parkplatz des Friedhofs Süd zu einem Spaziergang, um gegen die von der Stadtregierung geplante Eingliederung des Jakobsbrunnenwegs in den Ybbstalradweg zu demonstrieren.