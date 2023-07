Dem besten Eis im Bezirk Amstetten auf der Spur

Im Café Exel in Amstetten bestelle ich einen Becher mit zwei Kugeln Stracciatella und Joghurt/Heidelbeere. Weil es sehr heiß ist, setze ich mich in den Gastgarten, in dem große Sonnenschirme für Schatten sorgen. Auf der Baustelle am Hauptplatz arbeitet ein Bagger, was aber nicht weiter stört. Nur kurz nach meiner Bestellung serviert mir Kellner Peter Sklenar mein Eis und eine Waffel in einem edlen Nirosta-Becher. Das Eis schmeckt fruchtig-süß und ist preiswert. Eine Eiskugel mit Tüte kostet 1,80 Euro, jede weitere Kugel 1,50 Euro.

In der Danecker-Filiale am Bahnhof Amstetten verkoste ich die Geschmacksrichtung Zitrone-Haselnuss in einem Glasbecher. Insgesamt stehen acht Eissorten zur Auswahl. Am besten gehen die Sorten Vanille und Schoko sowie bei den Kindern Nutella. Hergestellt werden die Danecker-Eissorten von Haubenköchin Theresia Palmetzhofer aus Neuhofen, der Schwester von Geschäftsführer Richard Palmetzhofer. Die Bäckerei-Konditorei ist angenehm klimatisiert. Im Gegensatz zum Gastgarten beim Café Exel geht es etwas hektischer zu, weil ständig Menschen aus und ein gehen. Das Eis schmeckt auch hier sehr gut und lässt keine Wünsche offen. Mit 3,50 für zwei Kugeln und eine Tüte ist es hier eine Spur teurer.

Wald-Hollerblüten haben intensiveren Geschmack

Auch die Café-Konditorei Beranek in St. Peter/Au stellt selbst Eis her. Geschäftsführer Jochen Beranek ist sehr großzügig und lässt mich drei Eisbecher verkosten. Im ersten sind je eine Kugel Amarena-Kirsch, Cookie und die exquisite Sorte Hollablia, die Beranek selbst erfunden hat. „Ich gehe in den Wald und pflücke kleine Hollerblüten, weil die intensiver schmecken. Wir machen einen Saft daraus und verarbeiten ihn zu Eis“, erklärt Beranek, der um die 60 Eissorten nach eigenem Rezept herstellt. Die Milch für das Eis kommt direkt vom Bauern und ist unbehandelt, wird also nicht entrahmt und pasteurisiert. Am meisten Umsatz macht die Café-Konditorei im Juni, wenn die Schüler noch da sind.

Die Sorten Stracciatella, Haselnuss, Erdbeere und Vanille, aber auch After Eight, Sauerrahm-Kirsch, Weiße Schokolade und Mohn kommen bei den Kunden am besten an. Eine Kugel kostet 1,70 Euro. „Im Frühjahr gehen die Cremesorten besser und im Sommer wegen der Hitze die Fruchtsorten“, verrät Beranek.

Goldmedaillen für Holler und Himbeere

Die Café Bäckerei Kammerhofer aus St. Peter/Au hat erst Anfang Mai beim Wettbewerb „Das goldene Stanitzel“ der Messe Wieselburg zwei Goldmedaillen für die Sorten Holler und Himbeere und eine Silbermedaille für die Sorte Passionsfrucht abgeräumt. Obwohl mir vom vielen Eisessen schon etwas flau im Magen ist, verkoste ich die Sorten Pfefferminz, Passionsfrucht, Holler, Marille, Rosenblüten und Cassis (Schwarze Ribisel).

Die Sorten sind allesamt köstlich, und es verwundert mich nicht, dass die Café Bäckerei Kammerhofer schon so viele Preise eingeheimst hat. Von den 14 angebotenen Sorten gehen auch hier die Standard-Sorten wie Vanille, Erdbeere oder Haselnuss am besten. Das Eis schmeckt nicht nur vorzüglich, sondern ist mit 1,60 Euro pro Kugel auch sehr preiswert.

Mein Fazit lautet: Das Eis hat bei allen vier Eisverkäufern vorzüglich geschmeckt, dennoch gibt es feine Unterschiede, die sicherlich auch von den verkosteten Eissorten abhängen. Mir persönlich haben die Eissorten in der Café-Konditorei Beranek und in der Café Bäckerei Kammerhofer am allerbesten geschmeckt. Ausschlaggebend war für mich der besonders fruchtige Geschmack.

Leckeres Eis gibt es auch bei der Café Bäckerei Kammerhofer. Foto: Thomas Lettner