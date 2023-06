Biberbacher Ortsdurchfahrt wurde saniert

Aufgrund des teilweise schlechten Zustands hat der NÖ Straßendienst im Ortsgebiet von Biberbach in der Zeit von 9. Mai bis 1. Juni die L 6204 ab der Kreuzung mit der L 6189 bis zum westlichen Ortsbeginn (rund 230 Meter) und die L 6189 ab der Kreuzung mit der L 6204 in nördlicher Richtung bis zu den Reihenhäusern (Rund 250 Meter) erneuert. Die Fahrbahnen wurden um 3,5 Zentimter und in Teilbereichen mit Netzrissen und Schadstellen bis zu 9,5 Zentimeter abgefräst. Anschließend wurde der neue Asphalt aufgebracht. Die Gemeinde hat alle Schachtdeckel des Schmutzwasserkanals in diesem Bereich durch selbstnivellierende Schachtabdeckungen ersetzt.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 106.000 Euro, wovon rund 80.000 Euro vom Land, 17.000 Euro von der Gemeinde und rund 9.000 Euro von den Einbauträgern (Glasfaser und Fernwärme), die in der Straße ihre Rohre verlegt haben, übernommen werden.

Im kommenden Jahr erfolgt mit der Fahrbahnerneuerung der L 6204 ab dem westlichen Ortsbeginn von Biberbach bis Felbing auf einer Länge von rund 900 Metern der noch erforderliche Lückenschluss.