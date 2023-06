Rund 4.000 MR-Untersuchungen im ersten Jahr

„Wir hatten ursprünglich im ersten Jahr mit etwa 1.000 bis 1.500 Untersuchungen gerechnet, dass es nun schon 4.000 waren, zeigt, dass der Bedarf an einem zusätzlichen MRT-Gerät in der Region vorhanden ist“, sagt der Leiter des Diagnosezentrums und Facharzt für Radiologie, Gregor Jülg. Den Andrang führt er darauf zurück, dass die Patientinnen und Patienten keine langen Wartezeiten auf die Untersuchung in Kauf nehmen müssten. „Sie bekommen bei uns in der Regel schon am nächsten Tag einen Termin. Das ist auch ein Vorteil für unser Gesundheitssystem, weil die Leute rasch eine Diagnose bekommen und sofort mit der Therapie angefangen werden kann. Dadurch verringern sich natürlich auch die Krankenstandszeiten.“

Jülg betont auch, die Wohlfühlatmosphäre an beiden Standorten des Amstettner Diagnosezentrums. „Es ist hell und sehr geräumig und daher gibt es auch nie ein Gedränge und wir halten die Wartezeiten kurz, obwohl wir jährlich insgesamt fast 50.000 Patientinnen und Patienten untersuchen.“ Auch das Personal fühle sich offensichtlich wohl, denn seit der Eröffnung des neuen Gebäudes gebe es praktisch keine Fluktuation mehr und sehr viele Bewerbungen. Nur noch bis Ende Juni ist übrigens Andreas Stadlbauer, Gründer des Röntgeninstituts im Jahr 2002, Mitglied im Team. Dann wird er in Pension gehen. „Er wird uns aber weiterhin mit seinem Rat zur Seite stehen“, sagt Jülg.

Der Facharzt hat die Hoffnung, dass die Gesundheitskassa doch noch einen Kassenvertrag für sein MR-Gerät vergibt, auch noch nicht aufgegeben. „Ich hatte diesbezüglich schon mit dem zuständigen Landesrat Christoph Luisser Kontakt, der ja neuer NÖGUS-Vorsitzender ist. Er kann das natürlich nicht entscheiden, war aber sehr interessiert und hat versprochen, dass er schauen wird, was er in der Sache tun kann“, berichtet Jülg. Eine MRT-Untersuchung kostet aufgrund der Teuerung im Diagnosezentrum inzwischen 240 Euro. „Das ist natürlich für Menschen, die ohnehin kein großes Einkommen haben, viel Geld. Durch die Inflation ist auch der Mittelstand zunehmend betroffen. Medizinische Diagnostik und Versorgung sollte aber allen Menschen ohne sehr lange Wartezeiten zur Verfügung stehen.“

Noch eine Neuerung: Seit 14 Tagen können Termine im Diagnosezentrum auch online gebucht werden. „Wenn sich zum Beispiel ein Fußballer bei einem Spiel am Sonntag verletzt, kann er selbst problemlos für Montag einen Untersuchungstermin buchen. Das dauert nur eine halbe Minute“, sagt Jülg.

Homepage: www.dzam.at