Vizekanzler Werner Kogler stand im Rathaussaal Rede und Antwort

Nach einer kurzen Eröffnungsrede von Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder betrat Kogler unter lautem Applaus den Rathaussaal. Obwohl es schon schlimmere, schwierigere Zeiten wie beispielsweise die Kuba-Krise gegeben habe, habe es noch nie so viele heftige Krisen zeitgleich wie heute gegeben, sagte Kogler in seiner Ansprache. Zu diesen zähle nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch die durch Lieferengpässe und Lebensmittelknappheit bedingte hohe Inflation. Angst sei aber ein schlechter Ratgeber. Vielmehr sollten Ängste akzeptiert werden und Entscheidungsträger den Mut aufbringen, so zu regieren, dass nicht die Angst regiert. Die Welt sei vielseitig und nicht einfach. Einfache Parolen zu plärren bringe nichts und gebe keine Antworten. „Es ist sogar umgekehrt. Die, die das tun, bewirtschaften – also brauchen – die Probleme sogar“, meinte Kogler. Obwohl in den letzten drei Jahren mehr geschehen sei als in den letzten 30 Jahren (z. B KlimaTicket), müsse im Klimaschutz noch viel mehr passieren. Der Klimaschutz biete viele Chancen, wie beispielsweise Arbeitsplätze. Der Kampf gegen Bodenversiegelung, sagt Kogler, werde vor allem von schwarzen Landesobleuten torpediert.

Vizebürgmeister und Landtagsabgeordneter Dominic Hörlezeder bei der Eröffnungsrede. Foto: Thomas Lettner

Fragen an den Vizekanzler

Danach durfte das Publikum Fragen an den Vizekanzler stellen. Der Klimawandel, so der erste Fragestellende, sei vergleichbar mit einem Feind von außen, müsse die Bevölkerung also eigentlich einen. Trotzdem sei das Gegenteil der Fall. Kogler riet, keine Energie in Diskussionen mit „Rückwärtskräften“ zu verschwenden. Vielmehr sollte man nicht nur ständig das Bedrohungsszenario beschwören, sondern erklären, dass sich mit dem Klimaschutz auch Chancen ergeben. Die nächste Frage befasste sich mit Herbert Kickl und der Nationalratswahl 2024. Kogler meinte, dass sich heutzutage viele Menschen in den Sozialen Netzwerken über Politik informieren. „Das ist das gleiche Fundament, wo auch Kickl seine ‚Kloake‘ durchspült“, kritisierte Kogler. Die klassischen Medien spielten eine wichtige Rolle, um hier entgegenzuwirken. Die Millionärssteuer hält Kogler für eine gute Sache. Österreich sei immer noch ein Hochsteuerland. Erbschaften nicht zu besteuern widerspreche jedoch dem Leistungsprinzip, da man leichter durch Erbschaften zu einem Vermögen komme als durch eigene Anstrengung. Weitere Fragen befassten sich unter anderem mit den Themen CO₂-Bepreisung, Diskriminierungserfahrungen, einem Tempo-100-Limit, Bodenversiegelung und alternativen Energien.

Nicht angemeldete Gegen-Demo

Etwa eine Stunde vor dem Beginn der Dialog-Tour hatten sich vor dem Rathaussaal Demonstranten aus Steyr versammelt. Mit Slogans wie „EU-Klimawahn & Green-Deal!“ oder „Van der Bellen muss weg!“ protestierten sie gegen Koglers Auftritt. Der Sprecher bezeichnete die Grünen als Sekte, die die Medien und die Elite der Weltfinanz hinter sich hätten. Erneuerbare Energien wie Windräder würden nichts bringen, da wie im Waldviertel Bäume zu ihrer Errichtung gerodet würden und jedes Windrad aus Balsaholz bestehe. „CO₂-Bashing“ sei unangebracht, da CO₂ der Stoff des Lebens sei. Die Demonstration wurde aufgrund des Grundrechts der Versammlungsfreiheit nicht aufgelöst. Die Verantwortlichen werden jedoch angezeigt, da die Demonstration nicht angemeldet war.