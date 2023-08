Die Grenzen werden überwunden

In der langen Geschichte der Städtepartnerschaft ist es das erste Mal, dass sich Künstlergemeinschaften in einer gemeinschaftlichen Ausstellung präsentieren. Künstlerinnen und Künstler der Gemeinde Pergine Valsugana sowie der Kunstinitiative Amstetten, vertreten durch Hedwig Finster, Helga Neuhauser, Ingeborg Rauss, Susanne Schober und Leopold Schoder präsentieren in der italienischen Partnerstadt jeweils spezifische Werkgruppen.

Als gemeinsames Thema wurde das Motto „Ausblicke – Landschaft im Fokus“ gewählt. Die Ausstellung im wunderbaren Ambiente der Sala Maier im Zentrum von Pergine verweist damit, ausgehend von der bestehenden Landschaftsmalerei, auf neue Auffassungen dieses traditionsreichen Sujets. Es wird auch auf die Frage eingegangen, wie heute Landschaft wahrgenommen und diese interpretiert wird.

Für den Kulturstadtrat der Stadt Pergine, Morgan Betti, ist diese Ausstellung eine große Freude: „Ein wichtiges Ziel ist, die Grenzen des kulturellen Austauschs zu überwinden und einen künstlerischen Dialog zu etablieren, der in der Lage ist, die Missverständnisse der Sprache zu überwinden.“

Ziel dieser Dialogausstellung ist es auch, ein Stimmungsbild einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, Feedbacks einzuholen und die präsentierten Werke sollen Anreiz sein für weiteres Schaffen. Der eingeleitete künstlerische Austausch wird mit einer Ausstellung im Jahr 2024 in Amstetten fortgesetzt.