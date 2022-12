Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Amstetten

Politstreit und Großprojekte

Das Jahr 2022 ist in Amstetten politisch vom Hickhack zwischen der SPÖ und der ÖVP geprägt. Die Sozialdemokraten ziehen gleich zwei Mal aus dem Gemeinderat aus und beantragen zudem eine Sondersitzung zur Teuerung. Das ist ebenso ein Novum wie die Sitzung am Allerseelentag um 7 Uhr früh. Streitpunkte zwischen den Parteien sind unter anderem die Finanzen und ein Wirtschaftsempfang in Hausmening. Nebenbei werden in Amstetten aber auch Großprojekte auf den Weg gebracht: dazu zählen der Neubau des Hallen- und Freibades ebenso wie die "Stadtpflege", der neue zentrale Bauhof und die Umgestaltung des Stadtzentrums zur "Schwammstadt". 45 Millionen Euro wird die Stadt allein im Jahr 2023 in diese Vorhaben investieren.

Im November machen die Bagger das alte Naturbad in Amstetten dem Erdboden gleich. Bis zur Wintersaison 2024 soll das neue moderne Hallenbad fertig sein. Foto: Plaimer

Spatenstich für Gesundheitszentrum in Mauer

Schon im Wahlkampf 2020 ist das Projekt von der ÖVP angekündigt worden, der Spatenstich für das Gesundheitszentrum in Mauer am Gelände der ehemaligen Anstaltsgärtnerei findet aber erst Mitte November 2022 statt. Auch pandemiebedingt haben sich die Vorarbeiten in die Länge gezogen. Im Erdgeschoß der zweigeschoßigen Anlage werden vier praktische Ärzte ein Primärversorgungszentrum einrichten. Das Obergeschoß wird Medizinern aller Fachrichtungen und Therapeuten offenstehen. Gebaut wird am Gelände auch ein dreigeschoßiges Wohngebäude mit 55 Wohnungen. Sie sollen dem medizinischen Personal aber auch betreuungsbedürftigen Menschen aus der Region zur Verfügung stehen.

Ortsvorsteher Manuel Scherscher, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, Landesrat Martin Eichtinger, Bürgermeister Christian Haberhauer und Peter Forthuber, Vorstand der Genossenschaft Gedesag, die die Gebäude errichten wird, beim Spatenstich für das Gesundheitszentrum. Foto: Führer

Großer Jubel über Landesausstellung

Im November verkündet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Entscheidung, dass die Landesausstellung 2026 in Mauer stattfinden wird und löst damit in der Region großen Jubel aus. Vorläufiger Arbeitstitel der Schau: „Wunder Mensch. Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit.“ Ein klares Konzept, ein spannendes Thema und das Areal des Klinikums mit dem schönsten Jugendstil-Ensemble haben für die Bewerbung aus dem Bezirk gesprochen, hinter der die gesamte Moststraße steht. „Wir erwarten uns wirtschaftliche und vor allem neue touristische Impulse“, sagt Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer. Auch bei Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer ist „die Freude unbeschreiblich groß. Wir werden uns optimal vorbereiten“, verspricht er.

Groß ist die Freude bei den Vertretern aus der Region nach der von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verkündeten Entscheidung. Zur Verkündung reist eine Delegation mit einem 50er-Bus ins Landhaus nach St. Pölten. Foto: Führer

Startschuss für das Großprojekt

Bereits vor zehn Jahren gibt es unter Bürgermeister Josef Sturm erste Gespräche über ein gemeinsames Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz in Haag. 2018 folgt der Grundstückskauf unterhalb des Seniorenzentrums und heuer endlich der Startschuss für den Bau des acht Millionen Euro teuren Baus. Mit viel Prominenz aus Politik, Feuerwehr und Rotem Kreuz findet Mitte Oktober der Spatenstich statt. Aufgrund des schönen Wetters wird der für November geplante Baustart um drei Wochen vorverlegt. Fertiggestellt sein soll das Großprojekt im Herbst 2024.

Feuerwehrkommandant Andreas Zöchlinger, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Bürgermeister Lukas Michlmayr und Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Dieter Weitenthaler (von links) nahmen den Spatenstich vor. Foto: Vogl

Ende einer Ära

In Haidershofen geht eine Ära zu Ende. Mit Ende September geht Manfred Schimpl als Gemeindebediensteter in Pension, mit 31. Oktober tritt er auch als Bürgermeister und Gemeinderat zurück. Er fungierte 20 Jahre als Bürgermeister und saß über 32 Jahre im Gemeinderat. Sein Nachfolger ist – sowohl als Bürgermeister als auch als Gemeindebediensteter – Michael Strasser. Der 30-Jährige ist seit 2015 im Gemeinderat und war zuletzt viereinhalb Jahre Pressesprecher bei Ministerin Elisabeth Köstinger. Im November verleiht Strasser gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Monika Fürst Manfred Schimpl die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Haidershofen.

Abschied nehmen vom Gemeindeamt heißt es für Manfred Schimpl. Nach der Pensionierung als Gemeindebediensteter tritt er auch als Bürgermeister zurück. Foto: Vogl

Regen auf Knopfdruck

Auf der Teststrecke für automatisiertes Fahren in St. Valentin wird im November eine europaweit einzigartige Outdoor-Beregnungsanlage in Betrieb genommen. Die 100 Meter lange und sechs Meter breite Anlage macht es möglich, automatisierte Fahrzeuge und deren Sensorik auch bei schlechten Witterungsbedingungen zu testen. Zwei Niederschlagsintensitäten stehen zur Verfügung: leichter Regen mit 10 Millimeter pro Stunde und extrem starker Regen mit 100 Millimeter pro Stunde.

Einzigartig in Europa ist die 100 Meter lange Beregnungsanlage in St. Valentin. Foto: Vogl

Viel Aufregung über Amazon

Ende September werden erste Pläne bekannt, dass der Internet-Riese Amazon auf einem rund 53.000 Quadratmeter großen Grundstück in Neu Thurnsdorf ein Paket-Verteilzentrum errichten möchte. Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung fasst der St. Valentiner Gemeinderat Anfang Oktober mit 18:13 Stimmen den Grundsatzbeschluss, das Projekt weiter zu verfolgen. Obwohl dies nicht bedeutet, dass das Projekt fix umgesetzt wird, ist der Widerstand gegen das Projekt groß. Es wird in der Folge die Bürgerinitiative „Nein zum geplanten Amazon Verteilzentrum in St. Valentin“ gegründet und eine Online-Petition ins Leben gerufen, die von 715 Personen unterschrieben wird, 331 davon aus St. Valentin. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bischof Alois Schwarz äußern ebenfalls ihre Bedenken gegen das Projekt. Die Gemeinden Amstetten und Ennsdorf verabschieden Resolutionen gegen das umstrittene Projekt.

Ein Teil des 53.000 Quadratmeter großes Grundes, auf dem das Amazon-Verteilzentrum errichtet werden könnte, gehört der Pfarre. Deshalb meldet sich auch Bischof Alois Schwarz zum umstrittenen Projekt zu Wort. Foto: Fuchs

Jahr der Jubiläen

Acht Tage feiern ist in Neustadtl im August angesagt. Anlässlich des 875. Geburtstags der Gemeinde lädt ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm zum Besuch. Nicht fehlen darf dabei die Eröffnung des Pfarrsaales und des neuen Ortsplatzes, ein Nightrun sowie das Bundesschmiedetreffen. Beste Stimmung herrscht im Juni auch beim Bezirksfest in Amstetten. Hier feiern 12.000 Gäste den 100. Geburtstag des Landes Niederösterreich. Einige Highlights: City-Attack-Lauf oder Fahrzeugparade der Feuerwehr. Nicht zu vergessen im Jahr der Jubiläen: 50 Jahre Großgemeinde Amstetten.

Bei der Eröffnung der Feierlichkeiten anlässlich 875 Jahre Neustadtl (von links): Pfarrer Kasimir Kwiecien, Baumeister Erwin Hackl, Pfarrgemeinderat-Obfrau Gerlinde Pollak, die Landtagsabgeordneten Anton Kasser und Michaela Hinterholzer, Bürgermeister Franz Kriener, Diakon Johann Kranzl, Josef Bühringer, Nationalrat Georg Strasser und Vizebürgermeister Lukas Zeilinger. Foto: mostropolis.at

Kultur: Highlights und Ehrungen

In die späten 50er Jahre geht es beim Musicalsommer Amstetten. 23 Vorstellungen von „Grease“ stehen schlussendlich insgesamt auf dem Programm. Mit 14.194 Besuchern ist es hinter der „Rocky Horror Picture Show“ das zweiterfolgreichste Musical in Amstetten. Ebenfalls erfolgreich verlaufen die Blindenmarkter Herbsttage mit einer Auslastung von 95 Prozent. Für sein Wirken erhält Intendant Michael Garschall den NÖN Leopold. Allerdings gab es auch negative Nachrichten in der Kulturszene: So beendet der Amstettner Kulturverein mozArt seine Tätigkeit – für das mozArt das Aus als Kulturstätte.

Die Darsteller und Darstellerinnen von Grease begeisterten das Publikum in Amstetten. Foto: Agentur und Punkt

Ukraine-Krieg: Welle der Solidarität

Der Großangriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar führt infolge im Bezirk zu einer Welle der Solidarität und vielen Hilfsaktionen. Vom ORA-Lager in Ardagger machen sich regelmäßig Lkw mit Sachspenden Richtung Osten auf. Mit dabei sind zahlreiche Decken, Schlafsäcke, Matratzen und Lebensmittel. In vielen Gemeinden wird gesammelt. Christian Köstler (Caritas) initiiert mit Pfarrer Peter Bösendorfer und Michaela Lugmaier ein Friedensgebet, am Amstettner Hauptplatz wird die Friedensfahne als Zeichen der Solidarität gehisst. Dutzende Ukrainerinnen und Ukrainer kommen im Bezirk an und finden hier eine Unterkunft.

Im ORA-Lager sammeln viele freiwillige Helfer wichtige Güter für die Ukraine. Foto: Führer

