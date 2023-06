„Die Geschichte der Frauen“ mit Kulturvermittlerin Helga Steinacher

„Uns war wichtig, eine Vermittlungsebene für das Jahresthema zu finden. Dafür haben wir uns für das Museum Ostarrichi in Neuhofen entschieden und die Gelegenheit geschaffen, um über das Thema zu informieren“, betont Helga Steinacher. Mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird zu Beginn der Führung diskutiert, welches Frauenbild aus dem Mittelalter vermittelt und welche Eigenschaften und Positionen mit ihnen in Verbindung gebracht werden. Im Sinne der Herrschaftsgeschichte erläutert Helga Steinacher die Primogenitur, das Vorrecht des Erstgeborenen das Erbe anzutreten, von dem Töchter so gut wie ausgeschlossen waren. Im Gegenzug dazu, beschrieb sie die Bestimmung und die Aufgaben der Frauen. Die Kulturvermittlerin gibt Einblicke über die Lebensweisen der Frauen, die Emanzipation, den geschichtlichen Verlauf und Hintergründe. Während der Führung gibt sie Hinweise über Unwahrheiten und Falschangaben im Bezug auf Frauen, die etwas bewegt haben, um fehlgeleitete Bedeutungen der Frauen zu definieren und Machtdifferenzen - auch innerhalb der Familien - aufzuzeigen.

„Über einen sehr langen Zeitraum wurden Frauen als Heiratsgut angesehen. Viele dieser Frauen waren hoch gebildet und trugen enorm viel zur politischen und kulturellen Entwicklung eines Landes oder Herrschaftsbereiches bei“, erklärt Steinacher. Kaiser Karl VI. sorgte mit der Pragmatischen Sanktion dafür, dass Frauen in der Erbfolge berücksichtigt werden. Jedoch folgte nach seinem Tod, in den ersten Jahren der Regierungszeit von Maria Theresia, von 1740 bis 1748 der Österreichische Erbfolgekrieg, denn viele Fürsten erhoben Anspruch auf das Erbe der Habsburgerin. Der Erbfolgekrieg endete am 18. Oktober 1748 und Maria Theresias Thronerbschaften wurde anerkannt. Nach der Führung folgten Gespräche mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über arrangierte Ehen und die Idealisierung des Frauenbildes.

Helga Steinacher beschrieb das Leben von einigen geschichtlich wichtigen Frauen, vom Mittelalter, über die Neuzeit bis zum 21. Jahrhundert. Darunter Kaiserin Theophanu und Agnes von Waiblingen, aber auch neue Facetten über Maria Theresia. Foto: NÖN Amstetten, Margit Brückner

Frauenorganisationen kommt das Ostarrichi Museum und Kulturvermittlerin Helga Steinacher mit weiteren Terminvorschlägen entgegen. Interessierte sind herzlich eingeladen an folgenden Terminen teilzunehmen:

29. Juni

6. Juli

24. August

31. August

28. September (für Pädagogen und Pädagoginnen)

26. Oktober

Das Museum Ostarrichi bittet um Anmeldung entweder unter +43 7475 52700-40 oder per Mail an office@ostarrichi-kulturhof.at.Die Führungen finden von 16 bis 17 Uhr statt. Es ist lediglich der Standard-Eintrittspreis des Museums zu zahlen.

Am 28. September um 15.00 Uhr gibt es eine kostenfreie Spezialführung für Pädagogen und Pädagoginnen. Im Anschluss werden die originellen Vermittlungsprogramme des Museums Ostarrichi vorgestellt.