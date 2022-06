Hoher Schaden Dieb suchte Tennis-Clubhaus und Kindergarten heim

E in Einbrecher trieb in der Zeit zwischen Samstag und Montag in Neustadtl sein Unwesen. Die unbekannte Täter brach mit einem Flachwerkzeug ein ebenerdiges Fenster beim Vereinshaus des Tennisclubs auf und ließ aus dem Inneren eine pinke Handkassa mit rund 200 Euro mitgehen. Auch in den Kindergarten drang der Ganove ein und richtete dabei großen Schaden an.