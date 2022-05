Einbrüche bei Firmen und Sportstätten in Ferschnitz

Werbung

Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum von Freitag, 13. Mai, bis Samstag, 14. Mai, in mehrere Gebäude in Ferschnitz ein. Davon betroffen waren,wie die Polizei berichtet, der Gastro-Restaurantbereich im Golfclub, das Vereinsgebäude am Fußballplatz, ein Firmengebäude und eine Firmen-Lagerhalle, wobei es hier nur beim Versuch blieb.

Die Unbekannten brachen beziehungsweise zwängten dabei gekippte Fenster und Türen auf. Als Diebesgut nahmen die Täter Bargeld, Zigaretten, eine Kaffeemaschine, Süßigkeiten oder Bauwerkzeug wie Bohrhammer und Akku-Schrauber mit.

Durch die Beschädigungen entstand erheblicher Sachschaden. Das mitgenommene Diebesgut hatte insgesamt einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

