SPÖ Amstetten: „Gewaltätige Übergriffe nehmen zu“

Keinesfalls in ein politisches Hickhack über die Sicherheitssituation in Amstetten will sich Inspektionskommandant Oliver Zechmeister hineinziehen lassen. „Tatsache ist, dass die Zahl der Gewaltdelikte in den letzten Jahren in Amstetten leicht fallend war. Aber wir sind keine Insel der Seligen.“

Der Bahnhof sei natürlich ein Hotspot, allerdings gäbe es dort in fast allen Bereichen eine Videoüberwachung. Zudem sei in den letzten zwei Jahren die Zahl der Polizeistreifen in der Nacht erhöht worden. „Die Bezirksleitzentrale ist ja nur noch mit einem Beamten besetzt. Der zweite macht draußen Streifendienst“, berichtet Zechmeister. Überall zugleich könne die Polizei dennoch nicht sein.

Zechmeister ist durchaus dafür offen, auch andere Bereiche in Amstetten mit Videokameras zu überwachen. „Das muss zuvor aber datenschutzrechtlich geklärt werden.“

Aufgrund des Bevölkerungswachstums hat der Kommandant auch schon an oberer Stelle deponiert, dass die derzeit 39 Beamten mittelfristig nicht ausreichen werden.

Was Zechmeister nicht versteht, ist, warum die SPÖ-Politiker mit ihren Sorgen nicht zu ihm gekommen sind: „Meine Tür steht immer offen.“