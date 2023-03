Neues Führungsduo in der Caritas Sozialstation Ybbsfeld

Seit 20 Jahren übt Marianne (Anna) Höfinger die Funktion als Leiterin der Sozialstation in der mobilen Pflege der Caritas aus. Da sie seit Kurzem das Modell der Altersteilzeit in Anspruch nimmt und damit ihre Arbeitszeit reduziert, schließt nun die Ybbserin und langjährige Stellvertreterin Marion Mottl auf. Beide leiten nun gemeinsam in Form einer Tandemführung die Geschicke der Sozialstation Ybbsfeld.

„Ich bin sehr dankbar und schätze es sehr, nun etwas kürzertreten zu können. Ich bin Oma geworden und freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner Enkeltochter verbringen zu dürfen. Gleichzeitig darf ich dennoch weiterhin Verantwortung übernehmen, aber ich bin nicht mehr alleine verantwortlich, sondern kann mir die Verantwortung mit meiner langjährigen Kollegin teilen. Marion und ich kennen einander natürlich sehr gut und ziehen an einem Strang“, sagt Marianne Höfinger.

Der zweite Teil der Doppelspitze, Marion Mottl, ergänzt: „Auch wenn ich vieles bereits weiß, so ist die Rolle der Leitung dennoch eine andere als die der Stellvertretung. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und bin dankbar, die Funktion mit Anna gemeinsam ausüben zu können.“

Tandemführung hat sich bereits bewährt

Das Modell der Doppelführung oder Tandemführung wurde in letzter Zeit in der Caritas bereits mehrmals umgesetzt, weiß Regionalleiter Markus Lurger: „Aufgrund von Kinderbetreuungspflichten und Teilzeitanstellungen ist die Ausübung der Leitungsfunktion für eine Sozialstation mitunter für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine zu intensive Aufgabe. Die Möglichkeit, sich die Leitung mit einer zweiten Person teilen zu können, wirkt entlastend und macht die Führungsaufgabe auch für jene Kolleginnen und Kollegen attraktiv, die aus zeitlichen Gründen diese Funktion nicht anstreben würden.“ Neben Amstetten und Waidhofen-Zell ist die Sozialstation Ybbsfeld bereits die dritte Sozialstation in der Region, wo dieses Führungsmodell zur Anwendung kommt.

Bereichsleiterin Karin Thallauer ergänzt: „Wir gehen hier neue Wege. Das Modell der Doppelführung kann im Einzelfall eine gute Struktur ermöglichen, die allen Beteiligten zugute kommt. Für Ybbsfeld ist dieses Modell in jedem Fall eine gute Wahl und ich wünsche den beiden Führungskräften für die gemeinsame Aufgabe alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“

Die Sozialstation Ybbsfeld mit Sitz in St. Martin am Ybbsfelde betreut die Einsatzgebiete St. Martin, Ybbs an der Donau, Persenbeug, St. Georgen am Ybbsfelde, Blindenmarkt, Neumarkt und Euratsfeld und ist mit 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die personalmäßig größte Sozialstation der Region Mostviertel West.

