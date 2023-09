Bezirk Amstetten: 15-Jähriger mit Nacktbildern erpresst

Die Vorgangsweise der Täter ist im Grunde immer dieselbe, das verwendete Medium aber unterschiedlich. Ein 49-Jähriger aus dem westlichen Mostviertel kam via Instagram-Chat mit einer unbekannten Frau in Kontakt. Diese überredete ihn nach kurzer Zeit, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Der Mann ließ sich tatsächlich dazu verleiten und wurde prompt mit einer Forderung konfrontiert. Er müsse 7.500 Euro zahlen, sonst werde ein heimlich aufgenommenes Video veröffentlicht. Das Opfer zahlte nicht, sperrte das Instagram-Konto der Täterin und wandte sich an die Polizei.

Im Raum Ybbstal sendete ein angebliches „Mädchen“ sogar einem 15-Jährigen via Snapchat Nacktbilder und forderte den Burschen auf, ihr entsprechende Fotos von sich zu schicken. Kurz darauf drohte ihm die Unbekannte, die Aufnahmen an Freunde weiterzuleiten, und forderte Geld. Das besorgte Opfer zahlte. Insgesamt entstand dem Jugendlichen ein Schaden von rund 200 Euro.

Ebenfalls im Raum Ybbstal wurde ein 53-Jähriger von einer Frau via „Facebook-Messengerdienst“ kontaktiert und zu einem Videochat aufgefordert. Die Unbekannte begann sich schließlich auszuziehen und forderte das Opfer auf, dies ebenfalls zu tun. Kurz danach brach der Videochat ab und der Mann erhielt die Nachricht, dass ein Nacktvideo von ihm angefertigt worden sei, das veröffentlicht werde, wenn er Anweisungen des Täters nicht Folge leiste. Der Mostviertler ignorierte alle weiteren Nachrichten und wandte sich an die Polizei. Eine konkrete Geldforderung erhielt er nicht, ob das Nacktvideo tatsächlich an Dritte weitergesendet wurde, entzieht sich bislang seiner Kenntnis.

Die Polizei warnt einmal mehr eindringlich davor, Nacktfotos- oder Videos mit sexuellen Handlungen an Unbekannte zu versenden. Schon die Aufforderung, Derartiges zu tun, sollte die Alarmglocken läuten lassen. Denn meist folgt umgehend ein Erpressungsversuch.