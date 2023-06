Drei Junge Nachwuchs bei den Störchen in Ardagger

Lesezeit: 2 Min

Das Storchenpaar versorgt seine Jungen mit Nahrung und frischem Wasser. Foto: Dietl

D ie Störche in Ardagger Markt haben bereits Nachwuchs. Johann Dietl aus Stephanshart hat sie in ihrem Nest am Schiffsmeisterhaus beobachtet und tolle Fotos geschossen.