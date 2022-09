Auf zum Kirtag nach Kollmitzberg!

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein Kirtag wie damals: Da es heuer keinerlei Corona-Einschränkungen gibt, wird am Kollmitzberg vom 23. bis zum 25. September wieder das volle Programm geboten. „An die 300 Standler werden ihre Waren feilbieten und wir rechnen bei gutem Wetter wieder mit rund 30.000 Besucherinnen und Besuchern“, sagt Bürgermeister Hannes Pressl.

Starten wird das dreitägige Spektakel am Freitagabend im Festzelt Grünberger mit der offiziellen Kirtagseröffnung. Am Samstag und am Sonntag bieten die Standler auf einer Strecke von über drei Kilometern Länge einen bunten Warenmix an, der von Bekleidung, Handwerk, Naturheilmitteln bis hin zu Hightech-Geräten reicht.

Im Vergnügungspark wird heuer auch wieder das große Riesenrad aufgebaut, das einen tollen Panorama-Rundblick über das Mostviertel bietet.

Das Herz des Kirtags schlägt natürlich in den vier Festzelten, die ein vielfältiges kulinarisches und musikalisches Programm bieten. Dazu kommen noch viele Versorgungsstände von Vereinen.

Drei Programmhighlights:

Freitag, 20 Uhr: Kirtagseröffnung im Festzelt Grünberger mit „Hausverstond“

Samstag, 18 Uhr: Live-Blasmusik im Musikvereinszelt mit „Dogehta-Blech“

Sonntag, 10 Uhr: Frühschoppen im Feuerwehr-Zelt mit den „Mostlandstürmern“

Alle Informationen finden Sie unter der Homepage: www.kollmitzberger-kirtag.at

