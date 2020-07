Würgemord in Amstetten: Fällt heute ein Urteil? .

Im Prozess um den Mord an der 52-jährigen Filialleiterin und Zweifachmutter am EKZ-Parkplatz in Amstetten, werden heute am Landesgericht St. Pölten weitere Plädoyers und das Urteil erwartet. Am Vormittag startet der dritte Prozesstag für den 40-jährigen mutmaßlichen Täter, der bis dato die Tat bestritt.