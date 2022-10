Bewegung und Spaß in Weistrach

Auch Temperaturen um die 10 Grad und trübes Wetter können sie nicht schrecken: Etwa 20 Weistracher Seniorinnen und Senioren brachen am Mittwoch der Vorwoche pünktlich um 9.30 Uhr zu ihrer E-Bike-Tour nach Wolfsbach auf. Organisiert werden die Ausfahrten von Karl Stieblehner, die Route plant Fritz Hofschwaiger. Er hat damit Erfahrung, weil er für den Mostvierteltourismus auch geführte E-Biketouren macht ( e-bike-guide-fritz.at ). In Weistrach engagiert er sich ehrenamtlich.

An diesem Mittwoch waren die Sehenswürdigkeiten rund um Wolfsbach das Ziel. Etwa 35 bis 40 Kilometer legt die Gruppe bei einer Ausfahrt zurück und manchmal auch 100 Höhenmeter – wenn es zum Beispiel nach St. Michael geht. „Zum Abschluss kehren wir mittags bei einem Wirten aus der Region ein. Denn die Gemütlichkeit ist auch wichtig“, sagt Stieblehner.

Von März bis in den November hinein besteigen die Seniorinnen und Senioren immer an einem Mittwoch gegen Ende des Monats ihre E-Bikes. „Die Termine geben wir per Plakat bekannt und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe“, berichtet Stieblehner. Das Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reicht von 60 bis zum 87-jährigen Karl Schaupp. Er ist immer mit dabei, denn das Radfahren war schon immer sein geliebtes Hobby.

„Schaue, dass ich jeden Tag aufs Rad steige“

„Früher bin ich auch ins Salzkammergut und nach Bayern gefahren. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, aber ich schaue, dass ich jeden Tag aufs Rad steige. Das ist auch wichtig für den Gleichgewichtssinn“, sagt der rüstige Weistracher.

2019 machten die Seniorinnen und Senioren ihre erste Ausfahrt und die Begeisterung für die E-Bike-Touren ist ungebrochen. „Wünschen würden wir uns, dass das Radwegenetz noch besser ausgebaut wird. Nach Steyr kommt man zum Beispiel entweder nur auf langen Umwegen oder man muss auf der B122 fahren, wo sehr viel Verkehr ist“, sagt eine Teilnehmerin. Sie fordert zudem von den Auto- und Lastwagenfahrern mehr Rücksicht ein. „Viele überholen zu knapp oder lassen zu wenig Abstand.“

Nach Wolfsbach ging es am Mittwoch auf wenig befahrenen Routen. „Denn ich schaue immer, dass wir auf Nebenstraßen fahren können“, sagt Hofschwaiger. Der Wettergott hatte an diesem Mittwoch letztlich auch ein Einsehen und ließ es wenigstens nicht regnen.

