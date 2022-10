Ferschnitz: Fahrtendienst soll kommen

Bei einer Infoveranstaltung am Donnerstag präsentierten Hedwig und Michael Schagerl vom Umweltarbeitskreis und Bürgermeister Michael Hülmbauer das Projekt eines e-Fahrtendienstes für Ferschnitz. „Es gibt viele Ideen, die wir in der Vergangenheit bereits umsetzen konnten. Jetzt schauen wir, dass wir beim Fahrtendienst den Start in Angriff nehmen“, unterstrich Michael Schagerl.

Für einen solchen braucht es aber viele Helfer und jede Menge Hintergrundarbeit. Ziel der Veranstaltung war, das Interesse auszuloten. „Fahrtendienste reduzieren den Individualverkehr und damit auch den CO2-Ausstoß. Wenn wir nämlich so weitertun, dann sind Unwetter, wie wir sie letztes Jahr erlebt haben, nur die Spitze des Eisberges“, ist Bürgermeister Michael Hülmbauer von den Vorteilen überzeugt. Erfreulicherweise bekundeten viele Menschen ihr Interesse, diese umweltfreundliche Transportmöglichkeit nützen zu wollen oder als Fahrer ehrenamtlich zur Verfügung zu stehen.

Daher stehen die Chancen gut, dass ab 2023 das e-Taxi, das es in ähnlicher Form etwa in Euratsfeld, Neuhofen oder Winklarn gibt, in Ferschnitz zur Verfügung steht. Sehr lehrreich war der Vortrag von Johann Engelbrechtsmüller, Obmann des Euratsfelder Vereins „Emil“.

Er berichtete über die vielen positiven Erfahrungen, die in den vergangenen fünf Jahren gesammelt wurden. Übrigens: alle, die Interesse am Fahrtendienst – ob als Fahrer oder Nützer haben – können sich auf einer Liste am Gemeindeamt eintragen.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.