Die großen Fußspuren von Amstettens ältestem Feuerwehrmitglied

Am 2. Mai 1944 trat Franz Gerlinger der Feuerwehr Amstetten bei, mit seinen 93 Jahren ist er das älteste Feuerwehrmitglied im ganzen Abschnitt Amstetten-Stadt mit seinen exakt 611 Mitgliedern. „1944 musste ich wählen, zu welchem Bereich der Hitler-Jugend ich mich melde. Ich entschied mich für die Feuerwehr, da mein Vater damals Feuerwehrkommandant-Stellvertreter war. Ein Vorteil war, dass ich nach einem Fliegeralarm die Schule wegen eines Feuerwehreinsatzes verlassen durfte“, schmunzelt Franz Gerlinger.

Franz Gerlinger war bei unzähligen Feuerwehreinsätzen dabei

Gerlinger führte jahrzehntelang das bekannte Schuh- und Orthopädiegeschäft in Amstetten. „Renommierte Feuerwehrfamilien haben offensichtlich einen Hintergrund in diesem Bereich, auch mein Vorgänger, Abschnittsfeuerehrkommandant Johann Furtlehner, führt in Hausmening ein Schuh- und Orthopädie-Fachgeschäft. Bei Franz steht es auf jeden Fall symbolisch dafür, dass er viele große Fußspuren hinterlassen hat“, sagt Stefan Schaub. Der Schuhmacherbetrieb wurde 1893 von Josef und Theresia Gerlinger im ehemaligen Mesnerhaus in der Kirchenstraße in Amstetten gegründet. 1928 übernahm Sohn Franz das Geschäft, welcher es 1964 an seinen Sohn Franz und dessen Frau Edith Gerlinger übergab. Die heutigen Eigentümer, Franz und Irene Gerlinger, lenken nun erfolgreich seit 1989 die Geschicke des Familienbetriebs. Mittlerweile arbeiten auch Katharina und Theresa in der fünften Generation im elterlichen Betrieb. Auch seine Gattin trug Gerlingers Engagement im Feuerwehrwesen mit. Tochter Susi hat ebenfalls gute Erfahrungen, verbrachte viel Zeit bei der FF Amstetten-Stadt. Allerdings verriet ein Feuerwehreinsatz auch, dass sie von einer Ballnacht noch nicht zu Hause war, lacht sie. „Das Piepserl hat zum Einsatz gerufen und da entdeckten meine Eltern, dass ich noch nicht im Bett, sondern offensichtlich noch unterwegs bin.“

Bei zahlreichen Einsätzen war Amstettens ältestes Feuerwehrmitglied Teil der Löschmannschaften. Eine große Freundschaft pflegte er mit seinem Feuerwehrkameraden und späteren Kommandanten Helfried Blutsch sen., der ebenfalls Teil der Feuerwehr-Familie ist. Vieles habe man zusammen an Fahrzeugen und anderen Gerätschaften umgebaut und herumgebastelt. Aus eigener Erfahrung spricht Gerlinger über die kräfteraubenden Einsätze bei Hochwasser und erzählt von dem Rauscher-Brand in den 60-er-Jahren, von den Löscharbeiten am Bahnhof und in der Pfarre Amstetten Herz-Jesu. Eines der ersten Fahrzeuge, die Gerlinger fuhr, war ein englisches Feuerwehrauto. „Es ist doch sehr ungewohnt gewesen, dass das Lenkrad auf der rechten Fahrzeugseite war“, ergänzt der 93-Jährige.

Voller Freude über Bereitschaft der Feuerwehr-Jugend

Als leidenschaftlicher Zillenfahrer hat er gemeinsam mit Franz Hinterberger, dem späteren Bezirksfeuerwehrkommandanten, einige Wasserdienstleistungsbewerbe bestritten. Auch die Einsätze auf der damals neu gebauten Autobahn waren prägend. Bei einem tödlichen Unfall eines Kameraden während eines Einsatzes war er ebenfalls dabei. Gerlinger, der es bis zum Hauptbrandmeister schaffte, erlitt auch einmal eine Rauchgasvergiftung. Auch eine andere Episode ist ihm lebhaft in Erinnerung geblieben. „Bei einem Brand im Bahnhofsbereich löschte ich meinen Durst mit dem Wasser aus dem Strahlrohr. Das war keine gute Idee, das Wasser entstammt einem Bombentrichter und war voll mit Fäkalien und ich erkrankte an der Ruhr“, erzählt Gerlinger.

Franz Gerlinger ermutigt die Jugend, der Feuerwehr beizutreten: „Man bekommt viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und es ist eine tolle Gemeinschaft.“ Gerne besucht er das Feuerwehrhaus Amstetten und hält sich auf dem Laufenden. Denn im Feuerwehrwesen bewegt sich immer viel, weiß er aus 79-jähriger eigener Erfahrung. „Es hält jung, sich mit jungen Leuten zu unterhalten.“ Das große Interesse der Jugend an der Feuerwehr erfüllt ihn mit Freude. Gerlinger betont den Wert des Ehrenamtes, ohne das vieles in der Gesellschaft nicht möglich wäre. Für ihn war „Hilfsbereitschaft immer normal, aber es kann auch hart sein!“ Abschnittsfeuerwehrkommandant Stefan Schaub bedankt sich bei Franz Gerlinger und seiner Tochter Susi. „Franz Gerlinger erlebte die Stunde null der Feuerwehr Amstetten bis zur Etablierung als hochmoderne Feuerwehr“, betont Abschnittsfeuerwehrkommandant der FF Amstetten, Stefan Schaub, und ergänzt: „Es lohnt sich, im Feuerwehrwesen immer generationenübergreifend im Gespräch zu sein. Alle können ihre Erfahrungen und ihr Wissen einbringen.“

Weitere Ehrenmitglieder der FF Feuerwehr:

92 Jahre: HLM Herbert Suda von der BTF Landesklinikum Mauer, 91 Jahre: LM Leopold Bierwipfel von der FF Preinsbach, 88 Jahre: ELM Roland Sorgner von der FF Amstetten und EV Josef Brandstetter von der FF Preinsbach, 87 Jahre: EOBI Johann Furtlehner sen. von der FF Ulmerfeld-Hausmening, 86 Jahre: ELM Franz Lininger von der FF Amstetten und OLM Alois Schönhofer von der BTF Wieland Austria, Werk Amstetten, 85 Jahre: Karl Gatterbauer sen., EABI Friedrich Brandstetter von der FF Edla-Boxhofen und LM Adolf Gleich von der BTF Wieland Austria, Werk Amstetten.