„TheSaStA“ goes international

Unter insgesamt neun Gruppen aus dem Iran, Weißrussland, der Schweiz und einigen Gruppen aus Deutschland spielen die Mitglieder der Amstettner Theatergruppe „TheSaStA“ Christine Hiebl und Josef Maderthaner Felix Mitterers Zweipersonenstück „Weizen auf der Autobahn.

Das Stück handelt in einer tragisch-komischen Entwicklung vom Besuch einer Tochter bei ihrem Vater in der Irrenanstalt. Der Zuschauer erfährt dabei in Rückblicken vom Umbau eines Erbbauernhofes des „Alten“ in ein Hotel durch seinen Schwiegersohn. Der „Alte“ wehrt sich verzweifelt, streut Weizen auf den nassen Beton eines Autobahnabschnittes und attackiert die Politiker bei der Eröffnung. Insgesamt ein wunderbares, engagiertes Problemstück, banal beginnend und ins Absurde abgleitend.

Die Tochter besucht ihren Vater in der Irrenanstalt. Foto: FLORIAN SCHOEBERL, FLORIAN SCHOEBERL

