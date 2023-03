Auszeichnung für Mostbaron Josef Zeiner

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte Josef Zeiner das Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ. Foto: privat

Der Name Josef Zeiner und die Mostkultur im Raum Amstetten sind untrennbar miteinander verbunden. Er gehörte zu den ersten, die vor rund 30 Jahren das Potenzial des Mostes erkannten – als qualitativ hochstehendes Getränk und auch als touristischer Faktor.



Anfang der 90er-Jahre beschloss Zeiner, seinen Job in der Molkerei aufzugeben und seine wirtschaftliche Existenz ganz auf die Karte Most zu setzen. „Die Idee, einen Heurigen zu eröffnen, hatte eigentlich mein Vater. Er meinte, dass der Stall sich dafür gut eignen würde“, erinnerte sich der Mostbaron in einem NÖN-Gespräch anlässlich seines 60. Geburtstages. 1991 hatte er einen Unfall und im Spital reifte endgültig der Entschluss, das Zeillerner Mostg’wölb zu erschaffen. Daraus entwickelte sich eine Erfolgsgeschichte. Der Mostheurige der Familie Zeiner - Josef wurde immer tatkräftig von seiner Frau Aloisia und seinem Sohn Manfred unterstützt - wurde weit über die Grenzen des Bezirks und des Bundeslandes hinaus bekannt. 2008 wurde er als einer der ersten Mostheurigen als Top-Heuriger ausgezeichnet.

1992 war Zeiner auch Initiator des Mostviertler Mostbirnengartens in Öhling, wo 16 Betriebe gemeinsam 12.000 Birnbäume in 17 unterschiedlichen Sorten pflanzten.

2002 war Zeiner Mitbegründer des Vereins Mostbarone und in den Jahren 2013 und 2021 auch deren Primus.

Für seine qualitativ hochstehenden Produkte erhielt der Zeillerner Mostbauer zahlreiche Medaillen bei den Ab-Hof-Messen in Wieselburg und 2011 auch die Falstaff-Auszeichnung in Gold für seinen Birnenmost Cuvée mit Restzucker.

In der Corona-Krise bewies Zeiner im Jahr 2020 erneut seinen Pioniergeist und eröffnete bei seinem Heurigen in Zeillern das Schmankerl-Eck. Der Ab-Hof-Land in Selbstbedienung bietet Produkte von rund 30 unterschiedlichen Betrieben an.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.