Christian Köstler erhält Sozialpreis der Stadt

„Wo Hilfe gebraucht wird, muss man helfen“, ist das Credo von Christian Köstler, dem der 61-Jährige seit Jahrzehnten treu bleibt. Bereits in der Jungschar setzte er sich für seine Mitmenschen ein. Seither arbeitet er im Zuge seiner ehrenamtlichen Tätigkeit in der Pfarre St. Stephan für ein friedvolles Miteinander und unterstützt Menschen in Notlagen. 2005 initiierte er als Leiter der Pfarrcaritas den Carla-Laden. Der Second-Hand-Shop der Caritas ist heute in Amstetten nicht mehr wegzudenken.

Sein Wirken in der Flüchtlingsarbeit ist beispielgebend und startete in den 90er-Jahren während des Kriegs im ehemaligen Jugoslawien. 2015 rief er gemeinsam mit Pfarrer Peter Bösendorfer die Initiative „Willkommen Mensch“ ins Leben. Derzeit unterstützt die Initiative rund 60 ukrainische Familien sowie Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. „Das wäre allein allerdings nie möglich. Bei allen Projekten und Initiativen gab es immer Menschen, die mir dabei geholfen haben. Ein großes Dankeschön dafür an alle, die mich über all die Jahre begleitet und unterstützt haben“, bedankt sich der Sozialpreisträger.

„Christian Köstlers unermüdlicher Einsatz geht weit über seine beruflichen Tätigkeiten als Leiter der Pfarrcaritas hinaus. Als Initiator von zahllosen Sozialprojekten setzt er sich seit Jahrzehnten für seine Mitmenschen ein. Integration, Eröffnung von Bildungschancen und der Kampf gegen Armut sind drei wesentliche Pfeiler in seinem Handeln. Er steht für ein soziales und gesellschaftliches Miteinander. Herzlichen Dank im Namen der Stadt Amstetten“, betont Bürgermeister Christian Haberhauer.

„Auch wenn es nicht immer einfach ist, man oft Gegenwind erfährt, soziale Arbeit ist enorm bereichernd. Es ist möglich im Kleinen so viel Großes zu bewegen“, sagt Köstler.