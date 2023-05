Volkshilfe lud Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Schifffahrt ein

Über 120 Jubilarinnen und Jubilare folgten der Einladung, darunter auch etliche aus dem Bezirk Amstetten. Aus den Händen von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Volkshilfe-Präsident Ewald Sacher und Geschäftsführer Gregor Tomschizek erhielten sie als Zeichen des Dankes ein exklusives Schreibset, eine Ehrennadel und eine Ehrenurkunde. Vizepräsidentin Heidemaria Onodi und die Vizepräsidenten Holger Linhart und Hannes Eblinger gratulierten ebenfalls.

„Wir nutzen die Jubiläumsschifffahrt, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen, die seit vielen Jahren in der Pflege und Betreuung sowie der Kinderbetreuung engagierte Arbeit leisten“, erklärt Sacher die Bedeutung der Jubiläumsschifffahrt. „Unsere diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Ergo- und Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Pflegefach- und Pflege-Assistentinnen und -Assistenten sowie Heimhelferinnen sind wichtige Säulen in der mobilen Pflege, ebenso wie unsere Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen und deren Team im Bereich der Kinderbetreuung sowie die Kolleginnen und Kollegen im Bereich Arbeit & Integration und der Verwaltung.“

In der gemeinnützigen Betriebsgesellschaft SERVICE MENSCH GmbH, Tochter der Volkshilfe NÖ, sind derzeit über 1.500 Frauen und Männer angestellt. Sie sind in den Bereichen Mobile Pflege & Betreuung, Kids & Family, Arbeit & Integration sowie Verwaltung tätig.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.