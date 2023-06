525 Jahre Wiener Sängerknaben

Das Publikum in der Pfarrkirche Ulmerfeld hielt inne bei dem abwechslungsreichem Programm, das am Freitag jeweils um 16.30 Uhr und um 19 Uhr von Dirigent Oliver Stech und 20 Wiener Sängerknaben, im Alter von 10 bis 14 Jahren, geboten wurde. Mit einem bunten Potpourri und Stücken aus dem klassischen Repertoire, von Haydn bis Schubert, Walzer und Polkas der Strauß-Familie, Wienerlieder, sowie moderne Klänge von der Filmmusik „Under the Sea“ aus dem Film „Arielle, die Meerjungfrau“, aber auch Volksliedern, wie „ Drum san ma Landsleit“ begeisterte er die Zuhörerschaft. Der Abschluss des Konzerts wurde mit „Wiener Blut“ von Johann Strauss Sohn komplementiert. Unterstützt wurde der Chor von Leiter Oliver Stech am Piano.

Die Stimme als wichtiges Ausdrucksmittel

Seit 2011 ist Oliver Stech Chorleiter des „Schubertchors“ - eines der vier Tourneechöre der Wiener Sängerknaben – für das Konzert- und Tourneerepertoire verantwortlich. Zusätzlich bereitet Oliver Stech die Knaben auf Auftritte in der Wiener Staatsoper und Volksoper vor sowie für Aufführungen großer Chorwerke unter Dirigenten wie Christian Arming, Ivor Bolton, Vladimir Fedosejev, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Christian Thielemann. Auftritte im Radio und Fernsehen, CD- und Filmaufnahmen gehören zur Routine.

Mit den Wiener Sängerknaben war Oliver Stech auf Tournee in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien. Oliver Stech stammt aus Waidhofen/Ybbs. 2006 gründete er das Vokalensemble uni-sono, mit dem er beim Internationalen Chorwettbewerb Bad Ischl und bei Austria cantat jeweils Silbermedaillen gewann. Oliver Stech ist Preisträger des Erwin-Ortner-Fonds zur Förderung der Chormusik. „Die Wiener Sängerknaben gibt es seit 1498. Wir feiern also das 525-jährige Jubiläum. Ich freue mich, hier in Ulmerfeld zu sein und mit den Sängerknaben aus verschiedensten Nationen, wie Asien, Europa, Nord- und Südamerika ein Konzert zu geben“, erwähnt Stech. Innerhalb einer Reise absolvieren sie viele Konzerte in den unterschiedlichsten Ländern, innerhalb einer Reise in Amerika hielten sie sogar einmal 42 Konzerte ab. Acht der 20 Sängerknaben hatten ihren letzten Auftritt im Chor beim Konzert in Ulmerfeld. „Auf meine Frage, wo sie denn ihr letztes Konzert bei den Wiener Sängerknaben abhalten möchten, entgegneten die acht Sängerknaben „New York. Seine Antwort, es wird in Ulmerfeld-Hausmening sein, erzeugte hingegen keine übermäßige Euphorie“, erzählte der Dirigent schmunzelnd.

„Ein fulminantes Konzert“

„Besonderer Dank geht an die Organisatorinnen und Organisatoren sowie den Pfarrgemeinderat, den Pfarrkirchenrat und die vielen Helfern“, erwähnte Pfarrer Wieslaw Kudlacik. Als Geschenk für das wunderschöne Konzert bekam der Chor einen Bösendorfer aus Schokolade überreicht. Der Erlös kommt der Kircheninnenrenovierung zugute. „Es war ein fulminantes Konzert mit einem wunderbaren Chor. Für eine derartige Veranstaltung findet man keine passenderen Wörter“, ergänzte Martina Wadl, Gemeinderätin für Kultur und Tourismus.