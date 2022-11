„Wunder Mensch“: Landesausstellung 2026 kommt nach Mauer

Michaela Hinterholzer, ÖVP-Landtagsabgeordnete und Obfrau der Leader-Region Moststraße: „Es ist ein Jubeltag, ein wunderschöner Tag für die Leader-Region, die Stadt Amstetten und das Landesklinikum Mauer. Schon bei den vergangenen Ausstellungen wie 1988 im Stift Seitenstetten, 1996 in Neuhofen und 2007 in St. Peter und Waidhofen wurden viele wichtige Projekte umgesetzt, die die nachhaltige Atttraktivität gestärkt haben.

Wir haben das Glück, in einer wunderbaren Kulturlandschaft zu leben. Die Landwirtschaft erzeugt gesunde, regionale Produkte. Die Spiritualität ist mit dem Sonntagberg und dem Stift Seitenstetten gegeben. Das Thema Gesundheit passt in unsere Region. Vor 120 Jahren wurde das LK Mauer von Kaiser Franz Josef persönlich eröffnete. Hier befindet sich die einzige Klinik in Niederösterreich, die sich der seelischen Gesundheit widmet. Wichtig ist auch, die Mitarbeiter und ihre großartigen Leistungen besonders zu würdigen. Jetzt geht es richtig los, wir werden die Ärmel hochkrempeln, um eine tolle Ausstellung auf die Beine stellen zu können. Danke für diese Entscheidung!“



Christian Haberhauer, Bürgermeister Amstetten: „Heute ist ein großartiger Tag. Gemeinsam mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Region, den Verantwortlichen der Moststraße und allen Beteiligten hat die Stadt Amstetten darauf hingearbeitet und wir alle wurden dafür belohnt. Die Landesausstellung ist ein starkes Zeichen für das Mostviertel aber auch ein starkes Signal für die Gemeinschaft. Herzlichen Dank an alle die dazu beigetragen haben und herzlichen Dank an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Amstetten ist eine Stadt in Bewegung. Aktuell entsteht ein neuer Hauptplatz, ein neues Bad für die ganze Region und mit dem Quartier A beim Bahnhof ein völlig neues Stadtviertel auf rund 90.000 Quadratmeter.

Mit der Landesausstellung, die zugleich auch eines der größten Regionalentwicklungsprojekte des Landes ist, werden die Amstettnerinnen und Amstettner von weiteren und zukunftsweisen Investitionen in die Infrastruktur profitieren. Amstetten verfügt über zwei Klinikumstandorte. Das ist in dieser Form einzigartig in NÖ. Am Standort des Landesklinikums in Mauer wurde erst vor wenigen Wochen der neue Bildungscampus eröffnet und nächste Woche findet der Spatenstich zum neuen Primärversorgungszentrum statt.

Um den Standort weiter zu stärken, das historische Baujuwel zu erhalten und in noch mehr in das Bewusstsein der Mostviertlerinnen und Mostviertler zu rücken wurde erst vor wenigen Wochen der Verein Freunde des Landesklinikums gegründet. Diesen Schwung wollen wir auch für die Landesausstellung mitnehmen. Wir erwarten uns vor allem neue touristische Impulse. Diese soll dazu genützt werden, um uns als Tourismusdestination klar zu positionieren."



Primar Paulus Hochgatterer, gebürtiger Amstettner, Kinder- und Jugendpsychiater sowie Autor: „Den Tag der Entscheidung, den 11.11.2022, also Martini, kann man sich leicht merken. Martin war auch Schutzpatron der Benachteiligten und an den Rand gedrängten. Daher passt dieses Datum ganz besonders. Ich gratuliere zu dieser Entscheidung und dem Mut, diese Ausstellung neben dem laufenden Betrieb im Klinikum zu machen. Es gibt die große Chance, die Wandlung der Psychiatrie von der Verwahrung zur Behandlung und von der Abwehr zur Integration zu zeigen. Auch ist es die einmalige Chance, das dunkle Kapitel, als Erkrankte getötet, ausgesperrt oder gequält – auch von Vertretern unserer Zunft – darzustellen und zugänglich zu machen.“



Manuel Scherscher, Ortsvorsteher in Mauer: "Die Freude ist unbeschreiblich groß. Mit der Landesausstellung 2026 rückt unser Ortsteil in den Mittelpunkt von ganz Niederösterreich. Mauer hat Geschichte: Der Jupiter-Dolichenus-Fund aus der Römerzeit ist einer der bedeutendsten historischen Schätze Österreichs. Das Landesklinikum Mauer ist eines der herausragendsten Jugendstilensembles in Österreich. Daher freut es mich umso mehr, dass der Ortsteil mit der Landesausstellung wieder ein kleines Stück niederösterreichische Geschichte mitschreiben darf.

Wir werden jetzt unsere Begeisterung für die Landesausstellung auf alle Mostviertlerinnen und Mostviertler übertragen. Vor wenigen Wochen wurde der Bildungscampus im Landesklinikum errichtet. In wenigen Tagen erfolgt der Spatenstich für das neue Primärversorgungszentrum in Mauer. Der Dorferneuerungsverein wertet mit seinen Idee und seiner Arbeit das Ortsgebiet enorm auf. Betreubare Wohnungen und eine neue Reihenhausanlage wurden heuer bereits fertiggestellt. Erst vor wenigen Tagen wurde der neue Schulfreiraum bei der NÖMS Mauer eröffnet. Es tut sich was in Mauer. Das können wir jetzt ganz Niederösterreich voller Stolz zeigen."