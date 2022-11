Amstettner SPÖ beantragt Sondersitzung des Gemeinderats

Normalerweise lädt zu Gemeinderatssitzungen der Bürgermeister ein. Laut § 45, Absatz 2 der Gemeindeordnung ist eine Sitzung aber auch dann abzuhalten, wenn das von mindestens einem Drittel der Mitglieder des Gemeinderates verlangt wird. Das ist durch die 16 SPÖ-Mandatare gegeben.

Stadtchef Christian Haberhauer muss den Gemeinderat nun innerhalb von acht Tagen einberufen. Die Sitzung selbst ist spätestens innerhalb von drei Wochen ab dem Einlangen des Verlangens abzuhalten, also im konkreten Fall bis 23. November.

Bislang einziger, von der SPÖ vorgeschlagener Tagesordnungspunkt: Maßnahmenpaket der Stadtgemeinde Amstetten im Kampf gegen die Energie- und Teuerungskrise zur Unterstützung von Vereinen, Unternehmen und privaten Haushalten.

SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler erklärt, "dass wir uns im Rahmen einer Sondersitzung nochmals über die Teuerung unterhalten wollen. Unser Antrag, einen Grundsatzbeschluss über ein Maßnahmenpaket in Höhe von einer Million Euro zu fassen, wurde ja in der Sitzung am Mittwoch abgelehnt. Aber wir finden, dass man noch einmal den Fokus auf dieses wichtige Thema legen sollte. Die Gemeinde tut ja schon etwas, aber wir befürchten, dass das nicht ausreichend sein wird."

Sondersitzungen würden auch im Nationalrat von der Opposition immer wieder einmal beantragt, weil damit einem Thema besondere Aufmerksamkeit zugemessen werden könne, argumentiert Riegler. "Natürlich kann die Rathausmehrheit unsere Vorschläge ablehnen, aber wir werden sechs verschiedene konkrete Maßnahmen einbringen, wie wir den privaten Haushalten, den Unternehmen und auch den Vereinen in dieser schwierigen Zeit helfen können. Wir haben ja am Mittwoch eine Unterstützung für den SKU beschlossen, aber es sind natürlich auch andere von der Teuerung betroffen", sagt Riegler.

Bürgermeister Christian Haberhauer bestätigt, dass er nun innerhalb von acht Tagen die Mandatare zu einer Sitzung einladen wird. Zwei Drittel müssen anwesend sein, damit der Gemeinderat beschlussfähig ist. Von der Diskussion erwartet der Stadtchef sich nicht viel Neues, "weil wir aus meiner Sicht schon sehr viel tun, um die Amstettnerinnen und Amstettner zu unterstützen. Wir haben dafür ja einen Zehnpunkteplan ausgearbeitet."

Sehr überrascht vom Ansinnen der SPÖ zeigt sich Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen. "Wenn sie meinen, dass wir eine Sitzung brauchen, werden wir uns der Diskussion nicht verwehren. Allerdings haben wir die Teuerung am Mittwoch behandelt. Das ist alles eher nur mehr Show und Wahlkampf. Ich fände es vernünftiger, sinnvoll zu arbeiten."

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.