Amstetten: Urlaub vom Krieg für ukrainische Kinder

Die Idee zu dieser Lagerwoche kam dem Organisationsteam um Vizebürgermeister Markus Brandstetter, Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder, Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder und Peter Seibezeder im Rahmen ihrer Aktion „Licht für die Ukraine“. Dabei wurden während der Wintermonate Generatoren, Leuchtmittel, Akkus und vieles mehr organisiert und der ukrainischen Caritas übergeben. Mit Pater Myroslav Rusyn und der ukrainischen Caritas sowie dem engagierten Amstettner Michael Wagner entstand so ein Netzwerk, mit dem nun das Ferienlager umgesetzt wird.

„Es war ein spontaner Einfall bei einer unserer Spendenübergaben und je länger wir uns darüber unterhalten haben, wurde es für uns klar, dass wir ihn gerne umsetzen möchten. Wir können das, was die Jugendlichen an Tod und Elend direkt erlebt haben, nicht ungeschehen machen, aber ihnen zumindest einige entspannte Tage in unserem schönen Mostviertel ermöglichen. Dank der Unterstützung der Pfadfinder Amstetten und der Franziskanerinnen können wir ein tolles Quartier kostenlos anbieten“, bedankt sich Brandstetter bei den zahlreichen Unterstützern der Aktion.

Beteiligt daran sind auch Bürgermeister Christian Haberhauer, ÖVP-Nationalrat Andreas Hanger, der grüne Landtagsabgeordnete Dominic Hörlezeder, die jeweils ein Essen für die Jugendlichen finanzieren, und der Haager Bürgermeister Lukas Michlmayr, der ihnen einen Besuch im Haager Tierpark ermöglicht. Die weitere Finanzierung der Ferienwoche übernimmt das Organisationsteam selbst. Die Jugendlichen werden das Mostviertel erkunden. Geplant sind eine Amstettner Stadtführung, Wanderungen, Grillabende und der Besuch eines Bauernhofs sowie der Basilika Sonntagberg.