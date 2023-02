Einbruch Amstetten: Täter montierten Lkw-Reifen ab und bauten Batterien aus

RA Red. Amstetten

Symbolbild Foto: APA

U nbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 6. bis zum 13. Februar mit Gewalt Zutritt zu einem Abstellplatz für Neu- und Gebraucht-Lkws in der Eggersdorfer Straße, der durch einen Bauzaun gesichert ist. Um die mit Klemmen verbundenen Zaunelemente zu verbiegen, war massive Gewalt erforderlich. Es hat den Anschein, als wären die Täter mit einem Fahrzeug dagegen gefahren, obwohl aufgrund abgestellter nicht fahrbereiter Lkws in diesem Bereich kaum Platz dafür vorhanden ist.