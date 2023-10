Dämmerungseinbrecher treiben ihr Unwesen: Tipps wie man sich schützt

Der Täter versuchte zuerst ein Badezimmerfenster aufzuzwängen, weil ihm das nicht gelang, warf er einen Stein durch die Scheibe. Mithilfe eines Gartensessels der Nachbarin stieg er dann in das Wohnhaus ein und begann, die Räume zu durchsuchen. Allerdings wurde er dabei gestört, weil die Besitzer nach Hause kamen. Während der Ehegatte das Öffnen des automatischen Garagentores abwartete, stieg seine Frau aus dem Auto und ging zur Tür an der Rückseite des Wohnhauses. Aber noch ehe sie den Schlüssel ins Schloss stecken konnte, öffnete sich die Tür und ein dunkel gekleideter Mann kam heraus. Die erschrockene Frau schrie ihn an, woraufhin der Einbrecher das Weite suchte. Ihr Mann rief die Polizei. Laut Beschreibung war der Täter etwa 175 Zentimeter groß und eher jünger.

In St. Valentin waren Dämmerungseinbrecher am Montagabend am Werk. Sie beschädigten eine Fensterscheibe, sodass sie ins Innere greifen und den Fenstergriff betätigen konnten. Dadurch gelangten sie in einen Abstellraum und durchsuchten in der Folge mehrere Räume. Sie ließen die Kaffeemaschine mitgehen und flüchteten durch die Terrassentür. Da sich das Gebäude derzeit in der Umbauphase befindet, war dieses nur teilweise eingerichtet.

Schon am Samstagabend suchten Einbrecher auch ein Haus in Ardagger Stift heim. Sie brachen das gekippte Schlafzimmerfenster mit einem Stemmeisen auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Die Täter durchsuchten das Erdgeschoß und flüchteten mit einer geringen Menge an Bargeld.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Einbrechern

Fenster schließen und Terrassen- und Balkontüren versperren, auch wenn man nur kurz weggeht.

Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder für die Innen- und Außenbeleuchtung verwenden.

Durch eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe können Einbrüche verhindert werden.

Bei Urlauben jemanden bitten, regelmäßig den Briefkasten zu leeren.

Verdächtiges der Polizei melden.

Leitern, Gartenmöbel und frei herumliegendes Werkzeug können praktische Helfer für Einbrecher sein. Sie sollten versperrt im Inneren des Hauses aufbewahrt werden.

Wenn der Täter im Haus ist

Den Eindruck erwecken, dass man nicht allein ist, indem man einen Namen ruft – zum Beispiel: „Helmut, hörst du das?“

Licht einschalten.

Dem Täter die Flucht ermöglichen, sich ihm nicht in den Weg stellen.

Sich möglichst viele Details vom Erscheinungsbild des Täters merken.

Die Polizei unter 133 rufen und Informationen zur Anzahl der Täter und Fluchtrichtung weitergeben. Telefonische Verbindung mit der Polizei halten.

Nach einem Einbruch