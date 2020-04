In der Südlandstraße in Amstetten drangen unbekannte Täter in der Zeit von 10.4, 12 Uhr. bis 14.4., 5 Uhr, in zwei Werkshallen ein, indem sie eine Tür und ein Fenster aufzwängten. Sie brachen mehrere Kaffee- und Getränkeautomaten auf und stahlen daraus das Münzgeld. Außerdem ließen sie zwei Mobiltelefone und einen Laser-Entfernungsmesser mitgehen.

Vermutlich dieselben Täter drangen auch in den Umkleideraum einer Firma in der Bauwesenstraße in Mauer ein und brachen ebenfalls einen Kaffeeautomaten auf. Tatzeit dürfte dort am 11.4. zwischen 23.30 und 23.50 gewesen sein.