Riesen-Sonnwendfest der FF Preinsbach am 16. Juni

Das Fest lockte in den vergangenen Jahren viele Menschen aus Amstetten und Umgebung an den Eisenreichdornacher Teich, für gute Stimmung ist also gesorgt. Es gilt als eine der größten Sonnwendfeiern im Mostviertel. Beginn ist ab 19 Uhr. Zum ersten Mal bieten die Preinsbacher Florianis heuer 2 Musik Acts, Lifestyle music and more, danach DJ MK ...

Die FF Preinsbach bietet Bier vom Fass, Kamptal-Weine und Grill-Schmankerl. Höhepunkt ist das sehenswerte Feuerwerk und das Entzünden des Reisighaufens samt Sonnwend-Hansl. Der Erlös kommt der Anschaffung von Feuerwehr-Ausrüstungsgegenständen zugute. Kostenloser Eintritt!

Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung auf den Folgetag verschoben.