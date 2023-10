Schloss Zeillern: Umbau soll im Frühjahr 24 starten

Die Gemeinde hat schon Vorgespräche mit der Behörde und Sachverständigen geführt und hofft daher auf einen zeitnahen Verhandlungstermin. Die Ausschreibung soll passieren, sobald die Genehmigungen vorliegen. „Wenn es möglich ist, wollen wir im Gemeinderat heuer auch noch die ersten Aufträge vergeben“, sagt Bürgermeister Fritz Pallinger. Die Ausschreibung muss ob einer Investitionssumme von über acht Millionen Euro Eu-weit erfolgen, was etwas mehr Zeit beansprucht.

Schloss Zeillern soll ja zu einem Musischen Bildungszentrum aufgewertet werden, weshalb auch (in Richtung der Tennisplätze) ein großer Veranstaltungssaal mit Konzertakustik angebaut wird, der rund 280 Gästen Platz bietet. Geplant ist, im ganzen Gebäude Barrierefreiheit herzustellen, dazu werden Aufzüge eingebaut. Die Eingänge in den Hotel- und Gastro-Bereich werden getrennt, der Rezeptionsbereich, die Küche und auch die WC-Anlagen werden umgestaltet, die Zimmer modernisiert.

Baubeginn im Frühjahr 2024

Die Finanzierung ist gesichert. Zwei Millionen wird das Land beisteuern, weitere 2,8 Millionen Euro kommen von Eco Plus, 1,4 Millionen kommen aus dem Bereich Kultur, 200.000 werden aus Raumordnungsmitteln in das Projekt fließen und noch zusätzlich 1,2 Millionen an Bedarfszuweisungen. 2,8 Millionen Euro muss die Gemeinde aufbringen, die auch Bauherr ist.

Die Sanierung des Schlossbereichs soll im Frühjahr 2024 starten und im Herbst abgeschlossen werden. Der Zubau soll im Jahr 2025 in Betrieb gehen. Im Bereich des Neubaus wird es auch archäologische Untersuchungen geben, denn dort könnten noch Grundmauern früherer Gebäude existieren.

Auch eine Entscheidung über den neuen Pächter des Hotels und der Gastronomie soll in Kürze fallen.