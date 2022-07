Flugzeug musste in Balldorf bei St. Georgen/Y. notlanden

Werbung

"Ein einmotoriges Flugzeug startete in vom Zivilflugplatz St. Georgen zu einem Testflug. Laut Feuerwehr dürfte der Pilot kurz nach dem Start einen Leistungsverlust beim Motor bemerkt haben, woraufhin er in einer Wiese notlanden musste", berichtete die Plattform "Doku-NÖ.at" am Sonntagnachmittag in einer Aussendung.

Die Feuerwehr-Bezirksalarmzentrale Amstetten sandte umgehend die FF St. Georgen sowie die FF Krahof zur Einsatzstelle. Der genaue Ort der Notlandung war zunächst nicht bekannt, aber der Notarzthubschrauber Christophorus 15 (laut Aussendung zu dieser Zeit gerade auf dem Rückflug von einem Einsatz) konnte das Flugzeug rasch lokalisieren.

Glücklicherweise blieben beide Insassen bei der Landung unverletzt, wie die Doku-NÖ berichtete.

