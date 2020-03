Und so funktioniert´s: Einfach telefonisch unter 07472 / 66 565 oder per Mail office@ccamstetten.at eine Bestellung aufgeben und das CCA-Team kümmert sich darum, dass die Waren bis spätestens zum nächsten Tag da sind. Teilnehmende Shops am Liefer-Service, wie Billa, Bipa, Müller, Reformstark Martin, Optik Forster sowie die CCA-Apotheke, haben weiterhin zur Sicherung der Grundversorgung geöffnet – ebenso Postpartner Mostland, A1, Drei, Fielmann und Pearle Optik.

Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen – das gilt auch für die einmalige Initiative, die das City Center Amstetten anlässlich der aktuellen Coronavirus-Ausnahmesituation ins Leben gerufen hat. „Wir haben überlegt, wie wir den Menschen in der Region am besten unter die Arme greifen können. Weil gefährdete und stark beanspruchte Menschen derzeit nicht selbst die Einkäufe erledigen sollten, ist die Idee für den Liefer-Service entstanden. Die Kundinnen und Kunden bezahlen lediglich die bestellten Produkte. Damit die Aktion zur echten Entlastung wird, übernehmen wir die Organisation und die Lieferkosten. Wir hoffen, damit möglichst vielen Kundinnen und Kunden zu helfen und sagen Danke an die Shops und Partner, die unsere Aktion mittragen“, freut sich Centerleiter Hannes Grubner.

Einfach und rasch bis zur Haustüre

Bestellungen können per Mail an office@ccamstetten.at übermittelt oder telefonisch unter 07472 / 66 565 aufgegeben werden. Letzteres ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr möglich. Die Lieferung erfolgt bis spätestens 13 Uhr des Folgetages – ausgenommen sind Sonn- und Feiertage. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CCA nehmen die Bestellung entgegen, leiten diese an die jeweiligen Shops weiter und organisieren die Lieferung an die Kundenadresse. Ist alles in die Wege geleitet, informiert das CCA den Kunden, wann geliefert wird und welcher Geldbetrag bereitzuhalten ist.

Zu beachten ist: Die Mindestbestellmenge beträgt EUR 20,- und ist als Bargeld- und Bankomatkartenzahlung möglich. Rabatte, Stammkundenkarten sowie CCA-Geschenkkarten sind dafür nicht einlösbar. Geliefert wird in die Stadt Amstetten inklusive aller Katastralgemeinden in einem Umkreis von 10km vom CCA ausgehend, die Kosten für die Lieferung übernimmt das CCA. Für etwaige Rückfragen oder eine Vorankündigung der Zustellung muss die Telefonnummer des Kunden angegeben werden, welche nach Abschluss des Liefervorgangs wieder aus dem System gelöscht wird.

Gemeinsam für Amstetten

Die Shops des City Center Amstetten, die bei der Aktion mitmachen und für die Bestellungen beim CCA-Team aufgegeben werden können sind Billa, BIPA, Müller, Reformstark Martin und die CCA-Apotheke. Sie haben dennoch weiterhin auch im Shopping-Center für ihre Kundinnen und Kunden geöffnet, ebenso wie Mostland als Postpartner, A1, Drei, Fielmann und Pearle. Für den Liefer-Service konnte das Amstettner Taxiunternehmen „Heiss“ gewonnen werden. Die Fahrerinnen und Fahrer bringen die bestellten Waren zu den Kundinnen und Kunden und nehmen bei der Übergabe den angekündigten Geldbetrag entgegen. Für Hygiene und Frische ist gesorgt: Die Zustellerinnen und Zusteller tragen Mundschutz und Handschuhe und frische Lebensmittel werden in handelsüblichen Kühlsäcken angeliefert.

Die aktuellen Öffnungszeiten des City Center Amstetten*: Montag bis Donnerstag: 9.00 bis 18.30 Uhr Freitag: 9.00 bis 19.00 Uhr Samstag: 9.00 bis 18.00 Uhr

Folgende Shops zur Grundversorgung haben derzeit im City Center Amstetten geöffnet:

CCA Apotheke (MO-SA 9.00 - 18.00 Uhr)

Billa (MO-FR 07.00 – 19.00 Uhr, SA 07.00-18.00 Uhr)

Bipa*

Mostland (MO-FR 13.00 - 17.00 Uhr)

Müller Drogeriemarkt (MO-SA 8.30 - 18.00 Uhr)

Fielmann (MO-FR 10.00 – 15.00 Uhr, SA 10.00 - 12.00 Uhr)

reformstark Martin (MO-SA 9.00 - 18.00 Uhr)

Optik Forster (MO-SA 9.00 - 12.00 Uhr)

A1 (10.00 - 18.00 Uhr)

Drei (MO-SA 10.00-18.00 Uhr)

Pearle Optik

Weitere Informationen und aktuelle Öffnungszeiten der Shops auf www.ccamstetten.at