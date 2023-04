Sonntagvormittag auf der Rennstrecke

Es ist kurz nach 9 Uhr, als sich das Terrassencafe vom „Race Speed Boomerang“ zu füllen beginnt. Vorwiegend Eltern mit Kindern nutzen die morgendliche Luft, während draußen auf der Kartbahn schon die „Profis“ ihre Runde drehen. „Wir erwarten heute ca. 10 junge Burschen und Mädchen, die den Kartführerschein machen wollen“, erklärt Bianca Strauß, die Tochter des Eigentümers der Kartbahn Blindenmarkt. „Es sind die kleinen Abenteuer, die unser Leben so großartig und spannend machen“, ergänzt sie, während sie einer jungen Familie die ersten Papiere zum Ausfüllen aushändigt.

Es braucht nur ein paar wenige Daten von Eltern und Kind und natürlich eine Erklärung zum Haftungsausschluss. Auch wenn so gut wie nie etwas passiert, Eigenverantwortung zu übernehmen, ist etwas, was man nicht nur aus rechtlichen Gründen verlangt. Die jungen Menschen müssen lernen, dass sie aktive Verkehrsteilnehmer sind, wenn sie nach einer theoretischen Grundschulung auf den Rundkurs hinausfahren.

Sechs Jahre muss man mindestens alt sein, und 125 cm groß, um den Kartführerschein für der Kartbahn Blindenmarkt machen zu dürfen. Dieser findet immer an gesammelten Terminen statt. „Wir hatten schon Teilnehmer dabei, die konnten nicht einmal Radfahren“, wirft Richard Schrattbauer ein. Er ist so etwas wie die gute Seele im Kartverein – agiert vom mentalen Beistand bis zum Mechaniker und Rennleiter – und steht am Sonntagmorgen auch schon einmal hinter der Bar, um die ersten Kaffeewünsche der Besucher zu erfüllen.

Pünktlich um 10 Uhr sind alle Werber für den Kartführerschein da, und Bianca Strauß beginnt mit der Einschulung. Gespannt sitzen die jungen Führerscheinwerber am Tisch und plaudern munter drauf los. Schnell hat Strauß aber Ordnung ins System gebracht - schließlich ist Disziplin etwas, das man für die Rennstrecke als erstes lernen muss.

Theroriekurs und eine halbe Stunde Fahrzeit

„Beim Führerschein bereiten wir die Kinder auf das Erlebnis Kartfahren optimal vor. In den ca. 2 Stunden, die der Führerschein dauert (inklusive 30 Minuten Fahrzeit) gehen wir Flaggensignale, das Verhalten auf einer Rennstrecke, den Aufbau eines Karts, Streckenkunde und noch vieles mehr durch“, erklärt Strauß, die sich selbst vor Jahren in den Kartsport verliebt hat und heute Meisterschaft fährt.

Vor allem bei den Flaggensignalen wird die Diskussion mit den jungen Führerscheinkandidaten intensiv. Viele kennen diese aus dem Fernsehen, aus der Formel 1 oder der Moto-GP. Fakt ist: Ob Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz oder Schwarz-Weiß –die Signale sind auf jeder Rennstrecke der Welt gleich!

Nach dem Theoriekurs geht es für die Gruppe hinaus auf den Kurs – zunächst aber noch zu Fuß. Bianca Strauß marschiert mit ihren Schülern die Strecke ab, macht dabei auf alles aufmerksam, was es für sichere und vor allem unfallfreie Fahrten braucht.

Danach steigt die Nervosität aber rasch an - bei den Kindern wie bei ihren Eltern. Den Helm gut aufgesetzt, die Sitz-position der Leihkarts angepasst und alles noch einmal erklärt. Dann gibt es grünes Licht für die Ausfahrt aus der Boxengasse.

Die ersten vorsichtigen Kilometer auf der Bahn

Langsam und sehr sorgsam fädeln sich die jungen Kart-fahrer auf den Kurs ein. Relativ rasch gewinnen sie von Runde zu Runde Sicherheit und vor einer kurzen Renn-Pause sind alle schon ganz ordentlich unterwegs.

Im zweiten Durchgang sieht das vielfach schon sehr professionell aus und so gehen gegen Mittag alle mit dem Führerschein in der Tasche und einem riesengroßen Lächeln im Gesicht nach Hause.

„Die Kinder sind meist sehr gelehrig, aber auch sehr vor-sichtig“, erzählt Herbert Plank, ein langjähriges Vereinsmitglied und aktiver Kartfahrer, der erst am Tag zuvor erfolgreich bei einem Rennen teilgenommen hat und nun zum Frühschoppen auf die Anlage gekommen ist.

Beim Plaudern am Stammtisch ist auch Herbert Strauß dabei, dessen Herz seit nunmehr 30 Jahren für den Kartsport schlägt. „Wenn wir die leuchtenden Augen der Kinder in den Fahrzeugen sehen, dann ist das auch für uns immer wieder ein bewegender Moment“, erklärt er.

Dabei geht es ihm nicht ums Geschäft – der Führerschein kostet unter dem Strich nur 60 Euro pro Kind – sondern um das, was das Kartfahren mit jungen Menschen macht. „Sie trainieren Koordination, Reaktion auf spielerische Art und knüpfen oben-drein viele Freundschaften“, weiß Strauß aus seinen Jahren als Bahnbetreiber.

Was den 59-jährigen Waldviertler ganz besonders freut: Das Kartfahren hat schon viele junge Menschen vom Platz hinter dem Computer in die Natur gebracht und am Ende sogar in Fitnessstudio. Denn, für ein längeres Rennen muss man körperlich ganz schön gut in Form sein.

Das kann auch Phillipp Dietrich bestätigen. Der Unternehmersohn aus Wieselburg, ein Patenkind von Richard Schrattbauer, hat vor nunmehr 6 Jahren die, vom Vater mit Sorge verfolgten Nächte vor dem Computer gegen Runden auf der Kartbahn getauscht und Lunte gerochen.

Heute ist Dietrich im Rennsport erfolgreich angekommen und geht nach einigen Jahren im Suzuki-Cup heuer in der TCR EASTERN EUROPE an den Start. Ambitionierten Kart-Nachwuchsfahrer gibt er sein Wissen auch als Personal-Coach weiter. „Da geht es um ganz viel Videostudien und Analysen, wie man seine Rennlinie findet“, erklärt er. „Der Fahrer muss erkennen, wo er falsch gebremst hat oder die Kurve falsch angefahren ist. Fehler sehen ist der beste Weg, um schneller zu werden!“

www.kartbahn-blindenmarkt.at

https://philippdietrich.racing

Foto: zVg

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.