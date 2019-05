Knapp 40 Jahre lang teilte der Eiserne Vorhang von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer den Kontinent in „Ost“ und „West“. Er trennte die Einflusssphären der Supermächte USA und Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis vor 30 Jahren.

1948 war die Errichtung kommunistischer Satellitenstaaten in mittel- und osteuropäischen Ländern fast abgeschlossen: In Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Ostdeutschland und in der Tschechoslowakei etablierten sich von der Sowjetunion abhängige Regime. Die Volksrepubliken Osteuropas waren schon bald mit starken Fluchtbewegungen der Bevölkerung in den Westen konfrontiert. Ab den späten 1940er-Jahren wurde daher entlang der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze und der österreichisch-ungarischen Grenze ein gut bewachtes Sperrsystem hochgezogen. Die Trennung eines einst gut funktionierenden Wirtschaftsraums wurde damit ebenfalls auf Jahrzehnte zementiert. Der Eiserne Vorhang tat sich als undurchdringliche Barriere auf, in deren Nähe man sich in großer Gefahr wähnte. Viele Menschen kamen zu Tode: auf der Flucht, bei Unfällen im verminten Gebiet, durch Schüsse der Soldaten.

Ab 1985 versuchte Michail Gorbatschow, Generalsekretär des Zentralkomitees der kommunistischen Partei der Sowjetunion, den zunehmend krisenhaften Entwicklungen durch eine vorsichtige Öffnung der Gesellschaft entgegenzusteuern. Spätestens 1988 wurden die Proteste der Bevölkerung immer intensiver. Seit dem Frühjahr 1989 schienen viele Regime zu kapitulieren. Ab Mai wurde der Eiserne Vorhang an der Grenze zu Ungarn abgebaut; an der tschechoslowakischen Grenze wurde der Zaun am 17. Dezember zerschnitten.