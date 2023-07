Von Apfelstrudel über Grünen Tee: Amstettner stellt kuriose Eissorten

„Ich habe Kurse besucht und auch einiges von Mitarbeitern und Lieferanten gelernt. Einer meiner Lieferanten stammt aus Italien und ist dort einer der führenden Eischemiker”, erzählt Bertl. Der Amstettner stellt pro Jahr rund 20 Eissorten her, wobei er immer wieder neue Sorten ausprobiert. Die Spezialitäten des Jahres 2023 sind Sachertorte, Ingwer-Limette und Apfelstrudel. Am besten gehen bei den Kunden aber immer noch die Klassiker Schokolade, Zitrone, Erdbeere und Vanille. Bei Kindern ist aufgrund der Farbe Apfel sehr gefragt. Manche Experimente entwickeln sich zu einem Flop. „Die Geschmacksrichtung Grüner Tee hat nicht funktioniert und auch Aperol war nicht so berauschend”, sagt Bertl.

Eismachen ist eine schweißtreibende Angelegenheit

Bei den Eissorten wird zwischen Milcheis und Fruchteis unterschieden. Die Zutaten beim Milcheis sind neben Milch Zucker, Sahne und als Bindemittel Ei oder Ei-Ersatz. Das Fruchteis ist hauptsächlich vegan, da Wasser, Zucker und ein Fruchtbinder verwendet werden. Im Gegensatz zum Milcheis muss das Fruchteis nicht pasteurisiert werden. „Die Milcheis-Zutaten werden im Pasteur pasteurisiert. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird die Eis-Grundmasse noch eine Weile zum Ruhen stehen gelassen”, erklärt Bertl. Das Eis wird im Rührwerk ausgefroren und auf minus 21 Grad gekühlt. Danach kommt es zum Verkauf in die Vitrine. Auch wenn man es nicht vermuten würde, ist das Eismachen eine sehr schweißtreibende Arbeit, da die Geräte eine große Hitze produzieren. Ungefähr die Hälfte der Arbeitszeit geht für das Putzen drauf, denn Hygiene und Sauberkeit sind sehr wichtig. „Die Lebensmittelkontrolle nimmt regelmäßig Eisproben, um das Eis auf Sauberkeit zu testen. Als Eisverkäufer muss man auch selber Proben in ein zertifiziertes Labor schicken”, berichtet der Eismacher. Aufgrund der Hitze gibt es im Café Exel übrigens ab 18 Uhr eine Hitze-Happy-Hour.