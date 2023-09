E-Transporträder kostenlos in Amstetten ausborgen

„Seit über drei Jahren besteht in Amstetten das Angebot, sich ein E-Transportrad kostenlos auszuborgen. Diese sind längst fester Bestandteil des Straßenbildes geworden. Ziel ist es, noch mehr Amstettnerinnen und Amstettner ergänzend zum Alltagsradeln für nachhaltige Mobilität zu Transportzwecken zu gewinnen. Daher stellen wir allen Interessierten beim Baustellenfest am Freitag, 22. September, ab 15 Uhr am Hauptplatz die Lastenräder zum Ausprobieren zur Verfügung“, sagt Vizebürgermeister Markus Brandstetter.

Das Angebot umfasst Transporträder mit Aufbauten für Güter- oder Personentransport. Die Modelle im Detail:

„Alex“, Modell Riese&Müller Packster: Damit können zwei Kinder sicher transportiert werden und es ist nach erfolgter Reservierung unter www.radverteiler.at bei der Firma Blumen Habersohn in der Wiener Straße 26 abzuholen.

Für „Ari“, Modell Bullit, mit verschließ- und versperrbarer Alu-Box, ist der Abholort beim Verein MakerSpace in der Eggersdorfer Straße 23.

Mit der elektrischen Unterstützung können mit beiden Rädern gute 60 km zurückgelegt und Personen bzw. Waren bis zu 100 kg transportiert werden.