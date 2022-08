Straßenlaternen im Bezirk Amstetten: „Umstellen auf LED rentiert sich“

Werbung

Um Strom zu sparen, führen Gemeinden eine eigene Energiebuchhaltung. Hier werden die Stromzähler, wie im eigenen Haushalt, monatlich kontrolliert und mit den Vorjahren verglichen. Wenn Auffälligkeiten ersichtlich sind, werden mögliche Lösungen für „Stromfresser“ gesucht und gezielte Maßnahmen gesetzt.

Die Gemeinde Amstetten verfolgt die Entwicklungen genau und agiert gezielt auf die Energiekrise. Das beginnt etwa bei generellen kurz- und mittelfristigen Energiesparmaßnahmen und endet bei langfristigen Maßnahmen wie dem gezielten Umstieg auf erneuerbare Energiesysteme. Hier wurden bereits erste wichtige Schritte gesetzt. Im 1. Halbjahr erzeugten die Stadtwerke über 425.000 kWh Strom aus Photovoltaik-Anlagen. Das ist eine Steigerung von 33 Prozent im Vergleich zum 1. Halbjahr 2021.

Das e5-Programm unterstützt Gemeinden, ihre Energie- und Klimaschutzpolitik zu modernisieren und erneuerbare Energieträger einzusetzen. Derzeit nehmen österreichweit bereits 267 Gemeinden und Städte aus sieben Bundesländern am e5-Programm teil, darunter auch die Gemeinde Winklarn. „Wenn man die Kosten der öffentlichen Beleuchtung betrachtet, kann ich mit Stolz sagen, dass wir große Einsparungen in diesem Bereich erzielen konnten. Um möglichst viel Strom selber zu produzieren, hat jedes kommunale Gebäude schon eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach“, betont Winklarns Bürgermeisterin Sabine Dorner-Leyerer.

Mehr Lichtpunkte, aber weniger Stromverbrauch

Im Jahr 2010 hatte Winklarn noch Stromkosten der öffentlichen Straßenbeleuchtung von rund 10.500 Euro. „10 Jahre später sind es um ein Vielfaches an Straßen mehr. Die Lichtpunkte haben sich verdoppelt, der Stromverbrauch jedoch um die Hälfte reduziert und die Stromkosten im Jahr 2021 lagen bei 6.900 Euro“, erwähnt Dorner-Leyerer.

Auch das Bürgerbeteiligungsprojekt – die Installation einer 200kWp PV-Anlage auf dem Dach der Winklarner Stockbahn – liefert seit August 2021 reichlich Strom. Die Anlage versorgt etwa 60 Haushalte mit Sonnenstrom. Die Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) gibt den einzelnen Gemeinden Tipps, um Energie zu sparen. Dazu wird der Energiebericht begutachtet und Vorschläge zur Stromreduktion mit den Gemeinden besprochen.

Für private Haushalte in den Gemeinden werden Kampagnen und Tipps für das Energiesparen in den Gemeindezeitungen präsentiert. Viele haben auch im privaten Bereich bereits auf Photovoltaik-Anlagen und LED umgestellt. So auch in St. Georgen/Y., wo der Stromverbrauch der Gemeindeobjekte seit 2014 genau auf Abweichungen im Stromverbrauch kontrolliert wird. „Wir haben beispielsweise die Einstellungen für den Stromverbrauch in den schulischen Einrichtungen optimiert und die Straßenbeleuchtung bereits vor Jahren auf die LED-Technologie umgestellt. In den kommenden Jahren werden wir die komplette Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt haben“, erwähnt Amtsleiter Georg Hahn.

In Ferschnitz investierte man seit 2015 insgesamt etwa 500.000 Euro in die Umstellung auf LED-Beleuchtung. „Bis auf drei, vier Lampen sind alle getauscht. In den neuen Siedlungen bekommen alle gleich LED-Leuchten“, erklärt Bürgermeister Michael Hülmbauer. Die 40-Prozent-Energie-Einsparung sei nachweislich ge-geben.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.