Ertl rüstet Straßenbeleuchtung auf LED um

„Wir brauchen dort höhere Masten und Lampen, die von oben herableuchten. Wir werden die Altstadt-Leuchten aber ausbauen und in Siedlungen, die wir auf LED umrüsten, wieder aufstellen“, sagt Bürgermeister Josef Forster. 40 bis 50 Masten stehen an der Landstraße.

Für die Umrüstung der Beleuchtung gibt es zwei gute Gründe: „Zum einen, um die Lichtverschmutzung einzudämmen und zum anderen natürlich um auch Energie zu sparen. Wir sind ja jetzt e5-Gemeinde und in diesem Punkt waren wir noch etwas hinten“, betont der Ortschef. Die Umrüstung soll so weit wie möglich in Eigenregie erfolgen. Die Bauhofmitarbeiter werden in den Siedlungen bei den Masten die alten Lampen aus- und die neuen einbauen.

Die Kosten für die Umrüstung von insgesamt etwa 100 Masten werden sich auf rund 84.000 Euro belaufen. In neu entstandenen Siedlungen wurden ohnehin schon LED-Lampen installiert.