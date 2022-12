Amstetten: Stadtwerke bauen große PV-Anlage in der Doislau

Werbung

Bauarbeiten auf einer großen Wiesenfläche nahe der Kläranlage in der Doislau gaben Bürgerinnen und Bürgern in der Vorwoche Rätsel auf. Auch bei der NÖN gingen diesbezüglich Anfragen ein. Die Lösung: Die Stadtwerke errichten dort (wie bereits berichtet) auf einer Fläche von 1,3 Hektar eine große Photovoltaik-Freiflächenanlage. „Mit der Gesamtleistung von 1,2 Megawatt-Peak können wir damit künftig ausreichend Energie erzeugen, um rund 400 Haushalte mit Strom zu versorgen“, sagt Projektleiter Harald Stressler von den Stadtwerken. Insgesamt rund 1,1 Millionen Euro investiert das Unternehmen in das Projekt.

Die Anlage wurde ausgeschrieben und nach dem Bestbieterverfahren vergeben. Projektant ist die LSG Building Solutions GmbH (Wien).

Stadtwerkegeschäftsführer Jürgen Hürner erklärt, warum die Freiflächenanlage im Hinblick auf die Versorgung der Amstettner Haushalte so wichtig ist. „Wir können in Amstetten derzeit rund 20 bis 25 Prozent des benötigten Stroms selbst produzieren. Den Rest müssen wir zukaufen – durch die Energiekrise zu entsprechend hohen Preisen. Darum arbeiten wir seit geraumer Zeit daran, unsere Energieimporte zu reduzieren.“

Die neue Anlage soll noch heuer fertiggestellt werden und ist auch ein Test für weitere Vorhaben. „Denn unser Ziel ist klar definiert. Wir wollen bis 2030 den Ausbau von Photovoltaikanlagen massiv forcieren, um bis zum Ende dieses Jahrzehnts möglichst alle Haushalte mit selbst produzierter Energie versorgen zu können und sie von Preisschwankungen auf den Energiemärkten unabhängiger zu machen“, sagt Hürner. Das Areal in der Doislau ist übrigens im Zonenplan des Landes für Photovoltaik-Anlagen enthalten, der landwirtschaftliche Flächen im Umkreis von Kläranlagen als sogenannte „Vorzugsflächen“ definiert.

