Erika Lininger: Unermüdliche Spendensammlerin für die Rumänienhilfe

„Jetzt suchen wir natürlich besonders Bekleidung für den kommenden Winder – insbesondndere Pullover, Winterschuhe, Jacken und Decken – für Menschen in Not in Rumänien jetzt lebensnotwendig“, sagt Lininger. Seit 1994 reise sie regelmäßig mit Hilfsgütern in die ehemalige Bergarbeiterstadt Cavnik, wo die Spenden immer noch dringend benötigt werden. Auch Toilettsachen wie Seife, Duschgel, Shampoo, Zahnbürsten, Toilettenpapier, Waschpulver oder Handtücher sind sehr gefragt.

Die Pandemie setzte den Hilfstransporten zwar ein Ende, aber Lininger versuchte, den Menschen in Rumänien auf anderem Wege zu helfen. Monatlich werden Pakete an bedürftige Familien geschickt. Der Garagenflohmarkt ist zwar nur am Samstag geöffnet, aber auch während der Woche können Spenden nach telefonischer Vereinbarung abgegeben werden.

„Wir sind auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, da die Hilfe für arme Kinder und ältere Menschen in Rumänien immer noch dringend benötigt wird“, sagt die unermüdliche Helferin. Erika Lininger ist dankbar für jede Unterstützung, sei es in Form von Sachspenden oder finanziellen Beiträgen, um die Rumänienhilfe auch im bald 30. Jahr fortsetzen zu können.